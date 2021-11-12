При цьому у швидкій перебувала хвора у важкому стані. У підсумку водійку-винуватицю оштрафували правоохоронці.
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Прикрий інцидент зі швидкою у Чернівцях: що відомо
У Чернівцях на Буковині водійка автомобіля Peugeot заблокувала виїзд швидкої допомоги з хворою пацієнткою всередині у важкому стані. Інцидент стався 11 листопада поблизу одного з багатоквартирних будинків на проспекті Незалежності.
- Жінка на Peugeot припаркувалась посеред дороги, ба більше – сперечалася з правоохоронцями та відмовлялася прибрати своє авто. Звісно, у підсумку вона таки змушена була це зробити, а також отримала постанову про штраф.
- Це підтвердили у пресслужбі патрульної поліції Чернівецької області. Там розповіли, що приїхали за викликом саме медиків, адже автомобіль винуватиці перешкоджав їм рухатися.
Інцидент у Чернівцях частково потрапив на відео (обережно, чутно лайку, тому тільки 18+):
Також варто нагадати про нещодавні резонансні аварії зі швидкими в Україні:
- У Києві 27 жовтня на проспекті Валерія Лобановського трапилася масштабна потрійна ДТП. Зіштовхнулися швидка допомога, вантажівка та легковик.
- А 3 листопада на Салтівському шосе в Харкові зіткнулися Ford та авто швидкої допомоги. У результаті ДТП травм зазнала пасажирка легковика.