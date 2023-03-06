Стало известно, что в ночь на 2 марта в дорожно-транспортное происшествие попала украинская семья из города Килия, который в Одесской области. В результате погибла несовершеннолетняя девочка.
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Что известно об этой аварии
Имена пострадавших и погибшей, очевидно, не следует озвучивать по этическим соображениям, однако можно сказать, что в автокатастрофе пострадала семья социального педагога одной из килийских школ.
Собственно, несовершеннолетняя девочка, погибшая в результате, училась всего в 4 классе. Отошла на тот свет она на месте происшествия из-за полученных травм.
Вместе с тем, старшая дочь и мама погибшей получили травмы позвоночника, а двухлетнего мальчика прооперировали в одной из больниц Румынии. Его жизни уже ничего не угрожаю, как и его почти не пострадавшей сестре-близнецу.
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Ежедневно происходят ДТП: последние новости
- Вечером 4 марта в Белгороде-Днестровском, что в Одесской области, произошла авария с участием гражданина, являющегося сотрудником полиции. Как известно, его легковая Hyundai влетела в забор. По предварительной информации, авария произошла потому, что водитель не справился с управлением транспортным средством.
- Вместе с тем во Франции автобус с 40 детьми упал в глубокий овраг. К спасательной операции были привлечены более 100 человек.
- Кроме того, вспомним, что под Джанкоем в Крыму русский бронетранспортер въехал в легковушку. Заметим, что машину отбросило на несколько десятков метров в результате этого.