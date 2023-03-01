Кто такие ЧВК "Редан", как они появились, почему всего лишь за несколько дней проникли в украинское пространство и является ли это ИПСО России – разбирался 24 Канал. Все об этой организации и о том, как противодействовать ей – читайте в нашем материале.

Обратите внимание Что известно о ЧВК "Редан": эта молодежная субкультура уже дошла до Украины

ЧВК "Редан" появилась недавно в России. Представители субкультуры называют себя неформалами. Они выступают против других субкультур (так называемых "офников", скинхедов и т.п.) футбольных фанатов, мигрантов, выходцев с Кавказа. Молодые люди, преимущественно подростки, одеваются в футболки с изображением пауков и цифры 4. Это отсылка к аниме Hunter x Hunter, где одного из главных персонажей зовут Геней Редан и он является главарем банды "Пауки".

ПВК Символика ЧВК "Редан" / Фото росСМИ

Представители этого движения объясняют появление "Редана" притеснениями со стороны "офников", что привело к объединению неформалов. "Офниками" называют представителей субкультуры, которая ассоциируется с агрессивным поведением и поиском поводов для драки. Часто жертвами становятся именно неформалы.

Впервые о "Редане" в России стало известно 22 февраля, когда в Москве неформалы и "офники" устроили массовую драку.

А еще неформалы убеждают, что "частная военная компания" – шутка. Однако в контексте существования ЧВК "Вагнера", активно отмечающейся в войне с Украиной, – шутка плохая.

Возглавляет это движение парень Али – игрок в Dota 2 и Counter-Strike. Известно о нем достаточно мало.

И если в Украине некоторое время об этом движении никто не слышал, то это было по крайней мере логично – нас не должны были интересовать российские будни, российские проблемы, не связанные с войной, которую Кремль ведет против нашего государства. Но если нам приходится говорить о "Редане", то стоит отметить, что представители организации уже организовали несколько столкновений в торговых центрах в России. В Казани, Санкт-Петербурге и Москве российская полиция уже устраивала облавы и рейды против "Редана".

На днях эта субкультура дошла до Украины и "первопроходцами" в ней оказалась молодежь. Ивано-Франковска и Полтавы. Первые видео с "реданами" появились в сети TikTok.

ЧВК "Редан" в Ивано-Франковске: смотрите видео

@blacklist.man Пвк редан івано-франківськ, хлопці вигнали цю нечисть з міста. #іванофранківськ #франик #іф #франік ♬ Beat Automotivo Tan Tan Tan Viral - WZ Beat

Затем сторонники "Редана" решили устроить массовую драку в торговом центре в Харькове, из-за чего правоохранители уже проводят воспитательные беседы с родителями

Также попытке организовать массовую драку помешали в Львове – там подростки собирались возле ТЦ "Форум". В Виннице сторонники движения также планировали устроить массовую драку. Они хотели собраться на одной из площадей города 27 февраля. Однако стражи порядка опередили и задержали детей. Их доставили в участок. В присутствии родителей с детьми провели профилактические беседы.

В соцсети Telegram уже появились десятки сообществ с "региональными отделениями" групп ЧВК "Редан", при этом их создатели часто сохраняют оригинальное название "ЧВК" (частная военная компания – на русском языке).

Некоторые решили даже раскрутить свои страницы на этой теме. Так, в сети уже можно найти и немало групп, которые на самом деле разыгрывают молодежь – набирают подписчиков под видом "Редана" и потом признаются, что это розыгрыш и подписчики наткнулись совсем не на эту организацию. Или же используя ситуацию с тем, что о "Редане" начали много говорить, многие решили просто воспользоваться ситуацией и называть так свои ресурсы, не имеющие никакого отношения к организации. Цель проста – собрать аудиторию, чтобы потом можно было продавать рекламу.

Быстрая популярность ЧВК "Редан" среди украинских подростков не может не удивлять. Конечно, тренды среди молодежи распространяются очень быстро, однако стражи порядка уже заявили, что считают этот флешмоб ИПСО России.

В комментарии 24 Каналу эксперт Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Денис Самыгин подтвердил, что ЧВК "Редан" как явление имеет все признаки ИПСО. В частности, эксперт отмечает то, с какой скоростью информация об этой организации распространилась в инфопространстве и как российские пропагандисты почти одновременно распространяли сообщения об этом. А еще тему держит в инфополе и то, что "Редан" критиковал спикер Кремля Дмитрий Песков и даже заявил о необходимости с ним бороться.

В частности, по мнению Самыгина, появление "Редана" может быть и ИПСО для внутреннего российского рынка – сначала возникает "серьезная проблема", с которой Россия "борется" и "побеждает". Этакая "маленькая победоносная война". Однако также эта информационная операция может быть связана со стремлением российских властей ограничить доступ к интернету в России и использовать "Редан" в качестве аргумента, мол, это пример того, как сеть влияет на молодежь, поэтому целесообразно будет ограничить доступ к соцсетям и веб-ресурсам.

В контексте Украины здесь есть несколько вариантов цели этой ИПСО, как замечает эксперт ЦСК. Прежде всего – смещение фокуса внимания общества. События последних дней, связанные с ЧВК "Редан" и реакцией общества, могут быть просто средством отвлечения внимания украинцев от военных преступлений россиян, ситуации на фронте и войны в целом.

Что касается Украины, то россияне используют это следующим образом: говорят, что это ("Редан" – 24 Канал) вспыхнуло одновременно в Украине и России, потому что мы якобы являемся "одним народом". Этот месседж уже повторили несколько пропагандистов,
– заметил Самыгин.

Относительно противодействия этому "движению", Самыгин подчеркивает прежде всего необходимость осознать искусственность этой проблемы. То есть кто-то приложился к массовому распространению информации о ЧВК "Редан" и, возможно, к организации нескольких массовых драк. Например, эксперт указывает на то, что, по всей вероятности, первые попытки массовых драк в Украине могли быть делом рук российских спецслужб, ведь это не слишком трудная задача для них.

Национальная полиция уже предотвратила организацию массовых драк в нескольких крупных городах, однако основная подрывная деятельность осуществляется через соцсети. Поэтому киберполиция уже обнаружила и заблокировала 18 каналов, имеющих отношение к этой организации.

Провоцирование конфликтов и массовых драк между подростками – такую цель преследуют организаторы собраний молодежи. Впрочем, полицейские помешали реализовать эти преступные замыслы. Всего в течение двух дней в разных регионах государства состоялось около 30 собраний молодежи,
– заявили в Нацполиции.

Ювенальные полицейские проводят профилактические беседы с подростками и родителями. При этом разъясняют, что за такие действия предусмотрена как административная (для родителей несовершеннолетних), так и уголовная ответственность (с 14 лет).

По словам начальника управления ювенальной превенции Нацполиции Василия Богдана, в управления и отделения полиции пригласили более 700 человек, большинство из которых – несовершеннолетние.

Кроме того, правоохранители установили личность администратора одного из заблокированных телеграм-каналов – им оказался 16-летний парень из Днепра. Парень рассказал, что создал канал, потому что хотел зарабатывать на рекламе. Чтобы привлечь больше подписчиков, он использовал название ЧВК Редан. Бронирование рекламы горе-админ оценил в 10 долларов.

Правоохранители нашли администратора телеграм-канала ЧВК "Редан": смотрите видео

В ювенальной полиции отмечают, что часто подростки не могут самостоятельно реализовать свои желания, поэтому они пытаются найти свое место в молодежных организациях. Звучит это неплохо, но и группы бывают разные, такие, как и те же ЧВК "Редан".

Подростковый возраст – сложный, но родители могут повлиять на ситуацию и уберечь своего ребенка от участия в подобных движениях. Прежде всего нужно:

  • спокойно, откровенно и прямо поговорить с ребенком. При этом дайте возможность выговориться и ему.
  • Если ребенок рассказывает, куда он ходит и как проводит свое время – проявите полную осведомленность в обсуждаемой теме; проявляйте терпение и доброжелательность во избежание эмоционального дискомфорта, недоверия или агрессии со стороны подростка.
  • Осваивайте интернет-технологии, имейте собственный аккаунт и станьте другом своему ребенку в соцсетях;
  • Анализируйте содержимое страниц ребенка, внимательно читайте его публикации, изучайте группы, к которым он присоединился;
  • "Познакомьтесь" с его виртуальными друзьями, обращайте внимание на фото и видео, вызывающие интерес ребенка, в частности сохраненные, распространенные или понравившиеся;
  • Покажите ребенку, что он вам небезразличен, что вы заботитесь о нем и предложите совместно провести время.
  • Покажите ребенку его преимущества, найдите у него сильные стороны, помогите ему увидеть себя уникальной личностью.
  • После установления контакта и выявления доверия к вам объясните подростку губительность и бесперспективность деструктивного поведения, подкрепите это фактами, помогите понять все риски и неотвратимые последствия такого поведения.

Однако важно выстраивать доверительные отношения. Совершенно нормально интересоваться жизнью ребенка, "изучать" его виртуальных друзей и вообще то, чем он интересуется в сети. Но насильственное вмешательство в жизнь (например, требования дать прочитать частные переписки) только усугубляет ситуацию, поэтому не прибегайте к таким мерам. Также следует понимать, что изоляция от интернета или запрета выходить на улицу тоже не слишком действенны – ребенок должен осознать последствия тех или иных деструктивных действий.

Несмотря на то, что у ЧВК "Редан" есть все признаки ИПСО, ее появление в Украине является иллюстрацией еще нескольких серьезных проблем.

Первая – появление и активизация этих организаций должно оказать негативное влияние на Украину и украинцев. Причина проста и банальна – мы называем себя европейцами, убеждаем мир, что мы воюем сейчас за общие ценности, а потом появляется движение, фактически целью которого является физическое противодействие всем, кто выглядит как-то не так. В цивилизованном мире нет места для дискриминации людей по национальности или из-за одежды, ведь каждый имеет право одеваться так, как ему нравится (в рамках здравого смысла, конечно). И все же реакция украинского общества на эту проблему показывает, что значительная его часть категорически осуждает подобные действия. Однако над этой проблемой еще предстоит работать.

Вторая проблема – часть нашего общества до сих пор под влиянием русского культурного пространства, как бы не было обидно это признавать. В частности, в среде аниме, ведь это популярный в мире жанр, который имеет немало поклонников в Украине. Однако русский дубляж тех или иных сериалов появляется гораздо быстрее, чем украинский. Это приводит к тому, что фанаты аниме до сих пор находятся в русском культурном пространстве и часто подростки не понимают важности отделения от него. Кроме того, фанатские сообщества в российском сегменте интернета более активны и популярны, поэтому многие фанаты аниме до сих пор проводят свое время там. Соответственно это привело к тому, что украинские подростки переняли движение "Редан" от россиян. Это серьезная проблема, ведь она показывает, что вопросы культуры и поддержка украинского продукта, в частности дубляжа, очень важна, чтобы мы смогли отделиться от российского культурного пространства. Поэтому для того чтобы ситуация изменилась, необходима активизация в Украине собственных фанатских сообществ для молодежи и поддержка украинского дубляжа.

Третья проблема – отношение к молодежи. Появление нескольких ячеек этой организации в разных городах страны приводит к тому, что значительная часть общества ставит всех подростков и всю молодежь в одни рамки, считая всех одинаковыми. И, конечно, куда же без старого (не)доброго "потерянного поколения". Однако следует понимать, что к влиянию ИПСО уязвимы не только определенные группы подростков, но и взрослые. Поэтому важно, чтобы родители строили доверительные отношения с детьми, чтобы можно было проговорить сложные вещи. Никакого телефона или ограничения в пользовании интернетом не поможет решать эту проблему, ведь подросток должен понимать причины и последствия угроз, которые несет сеть, и понимать, как им противостоять, а не быть изолированными от мира.