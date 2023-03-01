Кто такие ЧВК "Редан", как они появились, почему всего лишь за несколько дней проникли в украинское пространство и является ли это ИПСО России – разбирался 24 Канал. Все об этой организации и о том, как противодействовать ей – читайте в нашем материале.

Обратите внимание Что известно о ЧВК "Редан": эта молодежная субкультура уже дошла до Украины

Субкультура из России: что известно о ЧВК "Редан"

ЧВК "Редан" появилась недавно в России. Представители субкультуры называют себя неформалами. Они выступают против других субкультур (так называемых "офников", скинхедов и т.п.) футбольных фанатов, мигрантов, выходцев с Кавказа. Молодые люди, преимущественно подростки, одеваются в футболки с изображением пауков и цифры 4. Это отсылка к аниме Hunter x Hunter, где одного из главных персонажей зовут Геней Редан и он является главарем банды "Пауки".

Символика ЧВК "Редан" / Фото росСМИ

Представители этого движения объясняют появление "Редана" притеснениями со стороны "офников", что привело к объединению неформалов. "Офниками" называют представителей субкультуры, которая ассоциируется с агрессивным поведением и поиском поводов для драки. Часто жертвами становятся именно неформалы.

Впервые о "Редане" в России стало известно 22 февраля, когда в Москве неформалы и "офники" устроили массовую драку.

А еще неформалы убеждают, что "частная военная компания" – шутка. Однако в контексте существования ЧВК "Вагнера", активно отмечающейся в войне с Украиной, – шутка плохая.

Возглавляет это движение парень Али – игрок в Dota 2 и Counter-Strike. Известно о нем достаточно мало.

И если в Украине некоторое время об этом движении никто не слышал, то это было по крайней мере логично – нас не должны были интересовать российские будни, российские проблемы, не связанные с войной, которую Кремль ведет против нашего государства. Но если нам приходится говорить о "Редане", то стоит отметить, что представители организации уже организовали несколько столкновений в торговых центрах в России. В Казани, Санкт-Петербурге и Москве российская полиция уже устраивала облавы и рейды против "Редана".

ЧВК "Редан" в Украине: первые попытки организации массовых драк

На днях эта субкультура дошла до Украины и "первопроходцами" в ней оказалась молодежь. Ивано-Франковска и Полтавы. Первые видео с "реданами" появились в сети TikTok.

ЧВК "Редан" в Ивано-Франковске: смотрите видео

Затем сторонники "Редана" решили устроить массовую драку в торговом центре в Харькове, из-за чего правоохранители уже проводят воспитательные беседы с родителями

Также попытке организовать массовую драку помешали в Львове – там подростки собирались возле ТЦ "Форум". В Виннице сторонники движения также планировали устроить массовую драку. Они хотели собраться на одной из площадей города 27 февраля. Однако стражи порядка опередили и задержали детей. Их доставили в участок. В присутствии родителей с детьми провели профилактические беседы.

В соцсети Telegram уже появились десятки сообществ с "региональными отделениями" групп ЧВК "Редан", при этом их создатели часто сохраняют оригинальное название "ЧВК" (частная военная компания – на русском языке).

Некоторые решили даже раскрутить свои страницы на этой теме. Так, в сети уже можно найти и немало групп, которые на самом деле разыгрывают молодежь – набирают подписчиков под видом "Редана" и потом признаются, что это розыгрыш и подписчики наткнулись совсем не на эту организацию. Или же используя ситуацию с тем, что о "Редане" начали много говорить, многие решили просто воспользоваться ситуацией и называть так свои ресурсы, не имеющие никакого отношения к организации. Цель проста – собрать аудиторию, чтобы потом можно было продавать рекламу.

ИПСО и пропаганда: почему "Редан" появился в Украине

Быстрая популярность ЧВК "Редан" среди украинских подростков не может не удивлять. Конечно, тренды среди молодежи распространяются очень быстро, однако стражи порядка уже заявили, что считают этот флешмоб ИПСО России.

В комментарии 24 Каналу эксперт Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Денис Самыгин подтвердил, что ЧВК "Редан" как явление имеет все признаки ИПСО. В частности, эксперт отмечает то, с какой скоростью информация об этой организации распространилась в инфопространстве и как российские пропагандисты почти одновременно распространяли сообщения об этом. А еще тему держит в инфополе и то, что "Редан" критиковал спикер Кремля Дмитрий Песков и даже заявил о необходимости с ним бороться.

В частности, по мнению Самыгина, появление "Редана" может быть и ИПСО для внутреннего российского рынка – сначала возникает "серьезная проблема", с которой Россия "борется" и "побеждает". Этакая "маленькая победоносная война". Однако также эта информационная операция может быть связана со стремлением российских властей ограничить доступ к интернету в России и использовать "Редан" в качестве аргумента, мол, это пример того, как сеть влияет на молодежь, поэтому целесообразно будет ограничить доступ к соцсетям и веб-ресурсам.

В контексте Украины здесь есть несколько вариантов цели этой ИПСО, как замечает эксперт ЦСК. Прежде всего – смещение фокуса внимания общества. События последних дней, связанные с ЧВК "Редан" и реакцией общества, могут быть просто средством отвлечения внимания украинцев от военных преступлений россиян, ситуации на фронте и войны в целом.

Что касается Украины, то россияне используют это следующим образом: говорят, что это ("Редан" – 24 Канал) вспыхнуло одновременно в Украине и России, потому что мы якобы являемся "одним народом". Этот месседж уже повторили несколько пропагандистов,

– заметил Самыгин.

Относительно противодействия этому "движению", Самыгин подчеркивает прежде всего необходимость осознать искусственность этой проблемы. То есть кто-то приложился к массовому распространению информации о ЧВК "Редан" и, возможно, к организации нескольких массовых драк. Например, эксперт указывает на то, что, по всей вероятности, первые попытки массовых драк в Украине могли быть делом рук российских спецслужб, ведь это не слишком трудная задача для них.

Правоохранители vs "Редан": как блокируют каналы в соцсетях

Национальная полиция уже предотвратила организацию массовых драк в нескольких крупных городах, однако основная подрывная деятельность осуществляется через соцсети. Поэтому киберполиция уже обнаружила и заблокировала 18 каналов, имеющих отношение к этой организации.

Провоцирование конфликтов и массовых драк между подростками – такую цель преследуют организаторы собраний молодежи. Впрочем, полицейские помешали реализовать эти преступные замыслы. Всего в течение двух дней в разных регионах государства состоялось около 30 собраний молодежи,

– заявили в Нацполиции.

Ювенальные полицейские проводят профилактические беседы с подростками и родителями. При этом разъясняют, что за такие действия предусмотрена как административная (для родителей несовершеннолетних), так и уголовная ответственность (с 14 лет).

По словам начальника управления ювенальной превенции Нацполиции Василия Богдана, в управления и отделения полиции пригласили более 700 человек, большинство из которых – несовершеннолетние.

Кроме того, правоохранители установили личность администратора одного из заблокированных телеграм-каналов – им оказался 16-летний парень из Днепра. Парень рассказал, что создал канал, потому что хотел зарабатывать на рекламе. Чтобы привлечь больше подписчиков, он использовал название ЧВК Редан. Бронирование рекламы горе-админ оценил в 10 долларов.

Правоохранители нашли администратора телеграм-канала ЧВК "Редан": смотрите видео

Как уберечь ребенка от беды: советы родителям

В ювенальной полиции отмечают, что часто подростки не могут самостоятельно реализовать свои желания, поэтому они пытаются найти свое место в молодежных организациях. Звучит это неплохо, но и группы бывают разные, такие, как и те же ЧВК "Редан".

Подростковый возраст – сложный, но родители могут повлиять на ситуацию и уберечь своего ребенка от участия в подобных движениях. Прежде всего нужно:

спокойно, откровенно и прямо поговорить с ребенком. При этом дайте возможность выговориться и ему.

Если ребенок рассказывает, куда он ходит и как проводит свое время – проявите полную осведомленность в обсуждаемой теме; проявляйте терпение и доброжелательность во избежание эмоционального дискомфорта, недоверия или агрессии со стороны подростка.

Осваивайте интернет-технологии, имейте собственный аккаунт и станьте другом своему ребенку в соцсетях;

Анализируйте содержимое страниц ребенка, внимательно читайте его публикации, изучайте группы, к которым он присоединился;

"Познакомьтесь" с его виртуальными друзьями, обращайте внимание на фото и видео, вызывающие интерес ребенка, в частности сохраненные, распространенные или понравившиеся;

Покажите ребенку, что он вам небезразличен, что вы заботитесь о нем и предложите совместно провести время.

Покажите ребенку его преимущества, найдите у него сильные стороны, помогите ему увидеть себя уникальной личностью.

После установления контакта и выявления доверия к вам объясните подростку губительность и бесперспективность деструктивного поведения, подкрепите это фактами, помогите понять все риски и неотвратимые последствия такого поведения.

Однако важно выстраивать доверительные отношения. Совершенно нормально интересоваться жизнью ребенка, "изучать" его виртуальных друзей и вообще то, чем он интересуется в сети. Но насильственное вмешательство в жизнь (например, требования дать прочитать частные переписки) только усугубляет ситуацию, поэтому не прибегайте к таким мерам. Также следует понимать, что изоляция от интернета или запрета выходить на улицу тоже не слишком действенны – ребенок должен осознать последствия тех или иных деструктивных действий.

На какие проблемы нам еще указывает появление "Редана" в Украине

Несмотря на то, что у ЧВК "Редан" есть все признаки ИПСО, ее появление в Украине является иллюстрацией еще нескольких серьезных проблем.

Первая – появление и активизация этих организаций должно оказать негативное влияние на Украину и украинцев. Причина проста и банальна – мы называем себя европейцами, убеждаем мир, что мы воюем сейчас за общие ценности, а потом появляется движение, фактически целью которого является физическое противодействие всем, кто выглядит как-то не так. В цивилизованном мире нет места для дискриминации людей по национальности или из-за одежды, ведь каждый имеет право одеваться так, как ему нравится (в рамках здравого смысла, конечно). И все же реакция украинского общества на эту проблему показывает, что значительная его часть категорически осуждает подобные действия. Однако над этой проблемой еще предстоит работать.

Вторая проблема – часть нашего общества до сих пор под влиянием русского культурного пространства, как бы не было обидно это признавать. В частности, в среде аниме, ведь это популярный в мире жанр, который имеет немало поклонников в Украине. Однако русский дубляж тех или иных сериалов появляется гораздо быстрее, чем украинский. Это приводит к тому, что фанаты аниме до сих пор находятся в русском культурном пространстве и часто подростки не понимают важности отделения от него. Кроме того, фанатские сообщества в российском сегменте интернета более активны и популярны, поэтому многие фанаты аниме до сих пор проводят свое время там. Соответственно это привело к тому, что украинские подростки переняли движение "Редан" от россиян. Это серьезная проблема, ведь она показывает, что вопросы культуры и поддержка украинского продукта, в частности дубляжа, очень важна, чтобы мы смогли отделиться от российского культурного пространства. Поэтому для того чтобы ситуация изменилась, необходима активизация в Украине собственных фанатских сообществ для молодежи и поддержка украинского дубляжа.

Третья проблема – отношение к молодежи. Появление нескольких ячеек этой организации в разных городах страны приводит к тому, что значительная часть общества ставит всех подростков и всю молодежь в одни рамки, считая всех одинаковыми. И, конечно, куда же без старого (не)доброго "потерянного поколения". Однако следует понимать, что к влиянию ИПСО уязвимы не только определенные группы подростков, но и взрослые. Поэтому важно, чтобы родители строили доверительные отношения с детьми, чтобы можно было проговорить сложные вещи. Никакого телефона или ограничения в пользовании интернетом не поможет решать эту проблему, ведь подросток должен понимать причины и последствия угроз, которые несет сеть, и понимать, как им противостоять, а не быть изолированными от мира.