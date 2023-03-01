Хто такі ПВК "Редан", як вони з'явилися, чому лише за кілька днів проникли в український простір і чи є це ІПСО Росії – розбирався 24 Канал. Усе про цю організацію та про те, як протидіяти їй – читайте у нашому матеріалі.

Зверніть увагу Що відомо про ПВК "Редан": ця молодіжна субкультура вже дійшла до України

Субкультура з Росії: що відомо про ПВК "Редан"

ПВК "Редан" з'явилася не так давно у Росії. Представники субкультури називають себе неформалами. Вони виступають проти інших субкультур (так званих "офників", скінхедів тощо) футбольних фанатів, мігрантів, вихідців із Кавказу. Молоді люди, переважно підлітки, вдягаються у футболки із зображенням павуків і цифри 4. Це – відсилка до аніме Hunter x Hunter, де одного з головних персонажів звати Геней Редан і він є ватажком банди "Павуки".

Символіка ПВК "Редан" / Фото росЗМІ

Представники цього руху пояснюють появу "Редана" утисками з боку "офників", що призвело до об'єднання неформалів. "Офниками" називають представників субкультури, яка асоціюється з агресивною поведінкою та пошуком приводів для бійки. Часто жертвами стають саме неформали.

Уперше про "Редан" у Росії стало відомо 22 лютого, коли у Москві неформали та "офники" влаштували масову бійку.

А ще неформали переконують, що "приватна військова компанія" – жарт. Однак у контексті існування ПВК "Вагнера", яка активно відзначається у війні з Україною, – жарт поганий.

Очолює цей рух хлопець Алі – гравець у Dota 2 і Counter-Strike. Відомо про нього досить мало.

І якщо в Україні певний час про цей рух ніхто не чув, то це було щонайменше логічно – нас не мали б цікавити російські будні, російські проблеми, які не пов'язані з війною, яку Кремль веде проти нашої держави. Та якщо нам доводиться говорити про "Редан", то варто відзначити, що представники організації вже організували кілька сутичок в торговельних центрах у Росії. У Казані, Санкт-Петербурзі та у Москві російська поліція вже влаштовувала облави та рейди проти "Редану".

ПВК "Редан" в Україні: перші спроби організації масових бійок

Днями ця субкультура дійшла до України і "першопрохідцями" у ній виявилася молодь Івано-Франківська та Полтави. Перші відео з "реданами" з'явилися у мережі TikTok.

ПВК "Редан" в Івано-Франківську: дивіться відео

Потім прихильники "Редану" вирішили влаштувати масову бійку в торговельному центрі в Харкові, через що правоохоронці вже проводять виховні бесіди з батьками.

Також спробі організувати масову бійку перешкодили у Львові – там підлітки збиралися біля ТЦ "Форум". У Вінниці прихильники руху також планували влаштувати масову бійку. Вони хотіли зібратись на одній з площ міста 27 лютого. Однак правоохоронці випередили та затримали дітей. Їх доставили до відділку. У присутності батьків з дітьми провели профілактичні бесіди.

У соцмережі Telegram уже з'явилися десятки спільнот з "регіональними відділеннями" груп ПВК "Редан", при цьому їхні творці часто зберігають оригінальну назву "ЧВК" (частная военная компания – з російської мови).

Дехто вирішив навіть розкрутити свої сторінки на цій темі. Так, у мережі вже можна знайти й чимало груп, які насправді розігрують молодь – набирають підписників під виглядом "Редана" і потім зізнаються, що це розіграш і підписники натрапили зовсім не на цю організацію. Або ж використовуючи ситуацію з тим, що про "Редан" почали багато говорити, чимало людей вирішили просто скористатися ситуацією та називати так свої ресурси, які не мають жодного стосунку до організації. Мета проста – зібрати авдиторію, щоб потім можна було продавати рекламу.

ІПСО та пропаганда: чому "Редан" з'явився в Україні

Швидка популярність ПВК "Редан" серед українських підлітків не може не дивувати. Звісно, тренди серед молоді поширюються дуже швидко, однак правоохоронці вже заявили, що вважають цей флешмоб ІПСО Росії.

У коментарі 24 Каналу експерт Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Денис Самигін підтвердив, що ПВК "Редан" як явище, має всі ознаки ІПСО. Зокрема експерт відзначає те, з якою швидкістю інформація про цю організацію поширилася в інфопросторі і як російські пропагандисти майже одночасно поширювали повідомлення про це. А ще, тему тримає в інфополі й те, що "Редан" критикував речник Кремля Дмітрій Пєсков і навіть заявив про необхідність з ним боротися.

Зокрема, на думку Самигіна, поява "Редана" може бути й ІПСО для внутрішнього російського ринку – спершу з'являється "серйозна проблема", з якою Росія "бореться" і "перемагає". Така собі "маленька переможна війна". Однак так само ця інформаційна операція може бути пов'язана з прагненням російської влади обмежити доступ до інтернету в Росії й використати "Редан" як аргумент, мовляв, це приклад того, як мережа впливає на молодь, тому доцільно буде обмежити доступ до соцмереж та вебресурсів.

У контексті України тут є також кілька варіантів мети цієї ІПСО, як зауважує експерт ЦСК. Найперше – зміщення фокусу уваги суспільства. Події останніх днів, пов'язані з ПВК "Редан" та реакцією суспільства, можуть бути просто засобом відвернення уваги українців від воєнних злочинів росіян, ситуації на фронті та війни загалом.

Щодо України, то росіяни використовують це наступним чином: кажуть, що це ("Редан" – 24 Канал) спалахнуло одночасно в Україні та Росії, тому що ми нібито є "одним народом". Цей меседж уже повторили кілька пропагандистів,

– зауважив Самигін.

Щодо протидії цьому "руху", Самигін наголошує насамперед на необхідності усвідомити штучність цієї проблеми. Тобто хтось доклався до масового поширення інформації про ПВК "Редан" і, можливо, до організації кількох масових бійок. Наприклад, експерт вказує на те, що цілком ймовірно перші спроби масових бійок в Україні могли бути справою рук російських спецслужб, адже це не надто важке завдання для них.

Правоохоронці vs "Редан": як блокують канали у соцмережах

Національна поліція вже запобігла організації масових бійок у кількох великих містах, однак основна підривна діяльність здійснюється через соцмережі. Тому кіберполіція уже виявила та заблокувала 18 каналів, які причетні до цієї організації.

Провокування конфліктів і масових бійок між підлітками – таку мету ставлять перед собою організатори зібрань молоді. Утім поліцейські завадили реалізувати ці злочинні задуми. Загалом протягом двох днів у різних регіонах держави відбулося близько 30 зібрань молоді,

– заявили у Нацполіції.

Ювенальні поліцейські проводять профілактичні бесіди із підлітками та їхніми батьками. При цьому роз’яснюють, що за такі дії передбачено як адміністративну (для батьків неповнолітніх), так і кримінальну відповідальність (з 14 років).

За словами начальника управління ювенальної превенції Нацполіції Василя Богдана, до управлінь та відділень поліції запросили понад 700 осіб, більшість із яких – неповнолітні.

Крім того, правоохоронці встановили особу адміністратора одного із заблокованих телеграм-каналів – ним виявився 16-річний хлопець із Дніпра. Хлопець розповів, що створив канал, бо хотів заробляти на рекламі. Щоб залучити більше підписників, він використав назву ПВК Редан. Бронювання реклами горе-адмін оцінив у 10 доларів.

Правоохоронці знайшли адміністратора телеграм-каналу ПВК "Редан": дивіться відео

Як вберегти дитину від біди: поради батькам

У Ювенальній поліції зауважують, що часто підлітки не можуть самостійно реалізувати свої бажання, тому намагаються знайти своє місце у молодіжних організаціях. Звучить це не погано, але і групи бувають різні, такі, як і ті самі ПВК "Редан".

Підлітковий вік – складний, але батьки можуть вплинути на цю ситуацію та вберегти свою дитину від участі у подібних рухах. Насамперед потрібно:

спокійно, відверто і прямо поговорити з дитиною. При цьому дайте можливість виговоритися і їй.

Якщо дитина розповідає, куди вона ходить та як проводить свій час – проявіть якомога повну обізнаність в обговорюваній темі; виявляйте терпіння і доброзичливість, аби уникнути емоційного дискомфорту, недовіри чи агресії з боку підлітка.

Опановуйте інтернет-технології, майте власний акаунт і станьте другом своїй дитині в соцмережах;

Аналізуйте вміст сторінок дитини, уважно читайте її публікації, вивчайте групи, до яких вона приєдналася;

"Познайомтеся" з її віртуальними друзями, звертайте увагу на фото й відео, що викликають інтерес дитини, зокрема ті, що збережені, поширені або вподобані;

Покажіть дитині, що вона вам небайдужа, що ви піклуєтеся про неї та запропонуйте спільно провести час.

Покажіть дитині її переваги, знайдіть у неї сильні сторони, допоможіть їй побачити себе унікальною особистістю.

Після встановлення контакту та виявлення довіри до вас, поясніть підлітку про згубність і безперспективність деструктивної поведінки, підкріпіть це фактами, допоможіть зрозуміти всі ризики та невідворотні наслідки такої поведінки.

Однак важливо будувати довірливі відносини. Абсолютно нормально цікавитися життям дитини, "вивчати" її віртуальних друзів і взагалі те, чим вона цікавиться у мережі. Та насильне втручання в життя (наприклад, вимоги дати прочитати приватні листування) тільки погіршує ситуацію, тому не вдавайтеся до таких заходів. Також варто розуміти, що ізоляція від інтернету чи заборони виходити на вулицю теж не надто дієві – дитина повинна усвідомити наслідки тих чи інших деструктивних дій.

На які проблеми ще нам вказує поява "Редану" в Україні

Попри те, що ПВК "Редан" має усі ознаки ІПСО, її поява в Україні є ілюстрацією ще кількох серйозних проблем.

Найперше – поява та активізація цих організацій має негативний вплив на Україну та українців. Причина проста і банальна – ми називаємо себе європейцями, переконуємо світ, що ми воюємо зараз за спільні цінності, а потім з'являється рух, фактично метою якого є фізична протидія усім тим, хто виглядає якось не так. У цивілізованому світі немає місця для дискримінації людей за національністю чи через одяг, адже кожен має право одягатися так, як йому подобається (у межах здорового глузду, звісно). Та все ж, реакція українського суспільства на цю проблему показує, що значна його частина категорично засуджує подібні дії. Однак над цією проблемою ще потрібно працювати.

Друга проблема – частина нашого суспільства досі під впливом російського культурного простору, як би не було прикро це визнавати. Зокрема в середовищі аніме, адже це популярний у світі жанр, який має чимало прихильників в Україні. Проте російський дубляж тих чи інших серіалів з'являється набагато швидше, ніж український. Це призводить до того, що фанати аніме досі перебувають у російському культурному просторі й часто підлітки не розуміють важливість відділення від нього. Крім того, фанатські спільноти у російському сегменті інтернету є більш активними та популярними, тому чимало фанатів аніме досі проводять свій час там. Відповідно, це призвело до того, що українські підлітки перейняли рух "Редан" від росіян. Це серйозна проблема, адже вона показує, що питання культури та підтримка українського продукту, зокрема дубляжу є дуже важливою, аби ми змогли відділитися від російського культурного простору. Тому для того, аби ситуація змінилася, необхідна активізація в Україні власних фанатських спільнот для молоді та підтримка українського дубляжу.

Третя проблема – ставлення до молоді. Поява кількох осередків цієї організації в різних містах країни призводить до того, що значна частина суспільства ставить усіх підлітків та усю молодь в одні рамки, вважаючи всіх однаковими. І, звичайно, куди ж без старого (не)доброго "втраченого покоління". Однак варто розуміти, що до впливу ІПСО вразливі не тільки певні групи підлітків, але й дорослі. Тому важливо, щоб батьки будували довірливі стосунки з дітьми, щоб можна було проговорювати складні речі. "Ніякого телефона" або обмеження в користуванні інтернетом не допоможе розв'язувати цю проблему, адже підліток повинен розуміти причини та наслідки загроз, які несе мережа, й розуміти, як їм протистояти, а не бути ізольованими від світу.