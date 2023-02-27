Угруповання складається з прихильників аніме. Молоді люди носять футболки із зображенням павуків і цифру 4. Це відсилка до аніме Hunter x Hunter.

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Не військова компанія, а неформали

Представники субкультури називають себе неформалами. Вони виступають проти футбольних фанатів, мігрантів і вихідців із Кавказу. Однак стверджують, що назва ПВК – це жарт. Учасники руху не асоціюють себе з приватною військовою компанією.

Очолює цей рух хлопець на ім'я Алі – це гравець у Dota 2 і CounterStrike. Відомо про нього досить мало.

Затримання через бійки

Підлітки вже прославились сутичками з футбольними фанатами в низці російських ТЦ. На них навіть завели кілька кримінальних справ.

Російські поліцейські влаштували рейди. Затримання проходять у пітерській і новосибірській "Галереї" і казанському "Тандемі". У Новосибірську деяких неповнолітніх затримали і доставили у відділи.

У Москві в "Авіапарку" зібралися сотні людей, які влаштували масову бійку. Силовики затримали 30 осіб. Однак підлітків це не зупинило.

ПВК "Редан" вже в Україні

Хвиля цього руху вже дісталась до України. Зокрема, прихильників ПВК "Редан" помітили в Івано-Франківську та Харкові. Відео з'явились у Тік Ток. На них видно, як група підлітків кудись тікає, однак обставини залишаються нехрозумілими.

ПВК "Редан" в українських містах: відео