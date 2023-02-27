Группировка состоит из поклонников аниме. Молодые люди носят футболки с изображением пауков и цифры 4. Это отсылка к аниме Hunter x Hunter.

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Не военная компания, а неформалы

Представители субкультуры называют себя неформалами. Они выступают против футбольных фанатов, мигрантов и выходцев с Кавказа. Однако утверждают, что название ЧВК – это шутка. Участники движения не ассоциируют себя с частной военной кампанией.

Возглавляет это движение парень по имени Али – это игрок в Dota 2 и CounterStrike. Известно о нем достаточно мало.

Задержание из-за драки

Подростки уже прославились столкновениями с футбольными фанатами в ряде российских ТЦ. На них даже завели несколько уголовных дел.

Российские полицейские устроили рейды. Задержания проходят в питерской и новосибирской "Галерее" и казанском "Тандеме". В Новосибирске некоторых несовершеннолетних задержали и доставили в отделы.

В Москве в "Авиапарке" собрались сотни людей, устроивших массовую драку. Силовики задержали 30 человек. Однако подростков это не остановило.

ЧВК "Редан" уже в Украине

Волна этого движения уже добралась до Украины. В частности, поклонников ЧВК "Редан" заметили в Ивано-Франковске и Харькове. Видео появились в тиктоке. На них видно, как группа подростков убегает куда-то, однако обстоятельства остаются непонятными.

ЧВК "Редан" в украинских городах: видео