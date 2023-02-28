Очередная ИПСО врага
Киберполиция провела масштабную блокировку информационных каналов. В настоящее время устанавливаются источники финансирования и их администраторы.
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Искусственное распространение субкультуры "ЧВК Редан" является попыткой российских пропагандистов провести очередную информационно-психологическую операцию, чтобы вовлечь детей в противоправную деятельность,
– отметили в полиции.
Отмечают, что цель организаторов собрания молодежи заключалась в провоцировании конфликтов и массовых драк между подростками. Впрочем, полицейские помешали реализовать эти преступные замыслы.
Результаты работы правоохранителей
В общем, в течение двух дней в разных регионах государства состоялось около 30 собраний молодежи.
По словам начальника управления ювенальной превенции Национальной полиции Украины Василия Богдана, в отделы полиции пригласили более 700 человек, большинство из которых были несовершеннолетними. В настоящее время с ними и их родителями проводятся профилактические мероприятия.
Что известно о ЧВК "Редан"
- Субкультура ЧВК "Редан" – агрессивная молодежная субкультура, занимающаяся массовыми драками. Движение зародилось в России, где подростки устраивали беспорядки в торговых центрах.
- 27 февраля движение массово начали популяризировать в Украине, в частности в телеграм-каналах появились группы, где призывали подростков к дракам.
- Вчера произошли первые стычки: полиция разогнала подростков в Полтаве, Днепре, Харькове и Ивано-Франковске.
- В Киеве, Одессе и Львове юноши тоже пытались устроить массовые драки, однако правоохранители быстро отреагировали и предупредили возможные стычки.