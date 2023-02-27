Поклонники движения начали собираться возле ТЦ "Форум", что фактически в центре города около 17 вечера. Очевидцы сообщили, что на месте происшествия было несколько экипажей полиции.
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В комментарии 24 Канала спикер ГУ Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская сообщила, что полиция помешала подросткам организовать драку.
Во Львове заметили подростков, поддерживающих движение ПВК "Редан" / Фото Игорь Зинкевич
У Форума подростки пытались устроить драку: видео
Подростков разогнали экипажи полиции: видео
Что известно о движении ППК "Редан"Группировка состоит из поклонников аниме. Молодые люди носят футболки с изображением пауков и цифры 4 (отсылка к аниме Hunter x Hunter). Представители субкультуры называют себя неформалами. Они выступают против футбольных фанатов, мигрантов и выходцев из Кавказа. Однако утверждают, что название ПИК – это шутка. Участники движения не ассоциируют себя с частной военной кампанией.
ППК "Редан" в Украине
- 27 февраля, в Украине начали массово популяризировать молодежное движение ПИК "Редан". В соцсетях распространяют все больше роликов о движении.
- А в телеграмм-каналах появляются группы, где обсуждают нарративы этой субкультуры, а также призывают подростков к дракам.
- Предварительно такие стычки произошли в Полтаве, Днепре и Ивано-Франковске.
- Движение ППК "Редан" возникло и активно действует в России. Суть в том, что подростки собираются большими группами и в общественных местах устраивают потасовки между представителями двух субкультур.