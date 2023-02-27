Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Киева. Отметили, что молодежная субкультура, пропагандирующая массовые драки, распространена прежде всего в России.
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"Сегодня, 27 февраля, на Печерске благодаря своевременному реагированию ювенальных полицейских, аналитиков столичного главка, оперативников и участковых конфликта удалось избежать. Участников доставили в отдел полиции для установления личностей и выяснения обстоятельств", – отметили правоохранители.
Причастная Россия
По информации полиции, к организации массовых драк среди подростков причастны российские пропагандисты. Они пытались использовать подростков, чтобы дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине.
Полицейские Киева призывают родителей общаться с детьми, обращать внимание на их поведение, круг общения и способы проведения досуга, – подчеркнули правоохранители.
Представителей "Редана" задержали в Харькове
Подростки из "Редана" хотели организовать массовую драку в центре Харькова на площади Конституции. Глава ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко рассказал, что с родителями несовершеннолетних проведут профилактические беседы.
"Российские убийцы и мародеры запустили флешмоб для подростков, результатом которого должна была стать массовая драка. Полиция оперативно задержала всех юношей, включившихся в эту опасную игру", – заявил Тимошко.
Что известно о движении "Редан"
- Представители "Редана" называют себя неформалами, но называют себя ЧВК (частной военной компанией).
- Основал "Редан" парень Али. О нем нет много информации. Известно, что он играет в Dota 2 и Counter-Strike.
- К субкультуре относятся поклонники аниме. Они носят футболки с изображением пауков и цифры 4 (аллюзия к аниме Hunter x Hunter).
- В ТикТок появилось видео, как представители "Редана" бегают в центре Ивано-Франковска.