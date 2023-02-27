Про це розповіли в Головному управлінні Нацполіції Києва. Зазначили, що молодіжна субкультура, яка пропагує масові бійки, поширена насамперед в Росії.

До теми Що відомо про ПВК "Редан": ця молодіжна субкультура вже дійшла до України

"Сьогодні, 27 лютого, на Печерську завдяки вчасному реагуванню ювенальних поліцейських, аналітиків столичного главку, оперативників та дільничних конфлікт вдалося попередити. Учасників доставили до відділу поліції для встановлення осіб та з'ясування обставин", – зазначили правоохоронці.

Причетна Росія

За інформацією поліції, до організації масових бійок серед підлітків причетні російські пропагандисти. Вони намагалися використати підлітків, щоб дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні.

Поліцейські Києва вкотре закликають батьків спілкуватися із дітьми, звертати увагу на їхню поведінку, коло спілкування і способи проведення дозвілля, – наголосили правоохоронці.

Представників "Редану" затримали у Харкові

Підлітки з "Редану" хотіли організувати масову бійку в центрі Харкова на площі Конституції. Очільник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко розповів, що з батьками неповнолітніх проведуть профілактичні бесіди.

"Російські вбивці й мародери запустили флешмоб для підлітків, результатом якого повинна була стати масова бійка. Поліція оперативно затримала усіх юнаків, які включилися в цю небезпечну гру", – заявив Тимошко.

Що відомо про рух "Редан"