Молодые люди планировали потасовку 27 февраля, о чем написали в чате. Ведь это опасное движение предполагает, что его участники – сторонники насилия.

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Что известно об инциденте в Одессе

Вчера (27 февраля – 24 Канал) возле торгового центра "Панорама" на Таирова (микрорайон – 24 Канал) полицейские не допустили массовой драки среди молодежи,

– говорится в сообщении.

Известно, что участники движения написали в группе в телеграме, что планируют 27 февраля на 15 часов столкновения между двумя молодежными движениями. Их "противниками" должно было стать другое молодежное движение "офники".

Участники движения в Одессе: смотрите видео

Следует заметить, что во многих городах Украины полиция реагирует на планирование драк между этими движениями. В частности:

27 февраля во Львове движение пыталось устроить массовую драку в центре города;

в Харькове полиция задержала участников движения, ведь они также планировали потасовку. Правоохранители должны были пригласить в отделение родителей детей и провести с ними беседу;

в Киеве ЧВК "Редан" также планировал так называемую "акцию", а именно – столкновения на Печерске.

Обратите внимание! 24 Канал звонил в пресс-службу полиции Одессы. Там пообещали разместить официальный комментарий на сайте Главного управления полиции в Одесской области.

Что известно о ЧВК "Редан"