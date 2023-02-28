По состоянию на 28 февраля правоохранители уже заблокировали 18 каналов и групп. Они искусственно "раскручивали" ЧВК Редан на территории Украины.

Обратите внимание Агрессивные подростки из ЧВК "Редан" планировали потасовку во Львове: полиция быстро отреагировала

Что известно об админе телеграм-канала

Админ телеграм-канала – 16-летний парень из Днепра. Пока с ним и его родителями работают правоохранители.

Киберполиция установила администратора телеграм-канала нового молодежного движения. Им оказался 16-летний житель Днепра. Телеграм-канал заблокирован,

– говорится в сообщении.

Парень рассказал, что создал канал, потому что хотел зарабатывать на рекламе. Чтобы привлечь больше подписчиков, он использовал название ЧВК Редан. Бронирование рекламы горе-админ оценил в 10 долларов.

Правоохранители нашли администратора телеграм-канала ЧВК "Редан": смотрите видео

Что известно о ЧВК "Редан"

ЧВК "Редан" – молодежная субкультура. Очень популярна на территории России – страны-террористки. Представители ЧВК "Редан" заявляют, что "ЧВК" – шутка. Неформалы не ассоциируют себя с частной военной компанией. Участники "Редана" выступают против футбольных фанатов, мигрантов и выходцев из Кавказа.

Вскоре волна дошла до Украины. В частности, в Харьков и Ивано-Франковск.

"Искусственное распространение субкультуры "ПВК Редан" является попыткой российских пропагандистов провести очередную информационно-психологическую операцию, чтобы вовлечь детей в противоправную деятельность", – рассказали в полиции.

Правоохранители рассказали, что в разных регионах государства состоялось около 30 собраний молодежи. В полицейские участки пригласили более 700 человек. В полиции отметили, что большинство из них – несовершеннолетние. Теперь с ними и их родителями проводят разговоры.

В частности, массовые потасовки пытались устроить в Киеве, Одессе и Львове. В то же время правоохранители оперативно сработали и предупредили потасовки.

Киевские полицейские обратились к родителям. Их просят общаться с детьми, обращать внимание на их поведение, круг общения и способы проведения досуга.