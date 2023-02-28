Станом на 28 лютого правоохоронці вже заблокували 18 каналів та груп. Вони штучно "розкручували" ПВК Редан на території України.

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Що відомо про адміна телеграм-каналу

Адмін телеграм-каналу – 16-річний хлопець з Дніпра. Наразі з ним та його батьками працюють правоохоронці.

Кіберполіція встановила адміністратора телеграм-каналу нового молодіжного руху. Ним виявився 16-річний житель Дніпра. Телеграм-канал заблоковано,

– мовиться у повідомленні.

Хлопець розповів, що створив канал, бо хотів заробляти на рекламі. Щоб залучити більше підписників, він використав назву ПВК Редан. Бронювання реклами горе-адмін оцінив у 10 доларів.

Правоохоронці знайшли адміністратора телеграм-каналу ПВК "Редан": дивіться відео

Що відомо про ПВК "Редан"