Станом на 28 лютого правоохоронці вже заблокували 18 каналів та груп. Вони штучно "розкручували" ПВК Редан на території України.
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Що відомо про адміна телеграм-каналу
Адмін телеграм-каналу – 16-річний хлопець з Дніпра. Наразі з ним та його батьками працюють правоохоронці.
Кіберполіція встановила адміністратора телеграм-каналу нового молодіжного руху. Ним виявився 16-річний житель Дніпра. Телеграм-канал заблоковано,
– мовиться у повідомленні.
Хлопець розповів, що створив канал, бо хотів заробляти на рекламі. Щоб залучити більше підписників, він використав назву ПВК Редан. Бронювання реклами горе-адмін оцінив у 10 доларів.
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Що відомо про ПВК "Редан"
- ПВК "Редан" – молодіжна субкультура. Дуже популярна на території Росії – країни-терористки. Представники ПВК "Редан" заявляють, що "ПВК" – жарт. Неформали не асоціюють себе з приватною військовою компанією. Учасники "Редану" виступають проти футбольних фанатів, мігрантів і вихідців із Кавказу.
- Водночас невдовзі хвиля дійшла до України. Зокрема, до Харкова та Івано-Франківська.