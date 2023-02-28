Чергова ІПСО ворога

Кіберполіція провела масштабне блокування інформаційних каналів. Наразі встановлюються джерела фінансування та їх адміністратори.

Дивіться також Що відомо про ПВК "Редан": ця молодіжна субкультура вже дійшла до України

Штучне поширення субкультури "ПВК Редан", є спробою російських пропагандистів провести чергову інформаційно-психологічну операцію, аби втягнути дітей у протиправну діяльність,

– наголосили в поліції.

Зазначають, що мета організаторів зібрань молоді була у провокуванні конфліктів і масових бійок між підліткам. Утім поліцейські завадили реалізувати ці злочинні задуми.

Результати роботи правоохоронців

Загалом протягом двох днів у різних регіонах держави відбулося близько 30 зібрань молоді.

За словами начальника управління ювенальної превенції Національної поліції України Василя Богдана, до відділів поліції запросили більше 700 осіб, більшість з яких були неповнолітніми. Наразі з ними та їхніми батьками проводяться профілактичні заходи.

Зверніть увагу! За відповідні дії передбачена адміністративна або ж кримінальна відповідальність.

Що відомо про ПВК "Редан"