Чергова ІПСО ворога

Кіберполіція провела масштабне блокування інформаційних каналів. Наразі встановлюються джерела фінансування та їх адміністратори.

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Штучне поширення субкультури "ПВК Редан", є спробою російських пропагандистів провести чергову інформаційно-психологічну операцію, аби втягнути дітей у протиправну діяльність,
– наголосили в поліції.

Зазначають, що мета організаторів зібрань молоді була у провокуванні конфліктів і масових бійок між підліткам. Утім поліцейські завадили реалізувати ці злочинні задуми.

Результати роботи правоохоронців

Загалом протягом двох днів у різних регіонах держави відбулося близько 30 зібрань молоді.

За словами начальника управління ювенальної превенції Національної поліції України Василя Богдана, до відділів поліції запросили більше 700 осіб, більшість з яких були неповнолітніми. Наразі з ними та їхніми батьками проводяться профілактичні заходи.

Що відомо про ПВК "Редан"

  • Субкультура ПВК "Редан" – агресивна молодіжна субкультура, яка займається масовими бійками. Рух зародився в Росії, де підлітки влаштовували заворушення в торгових центрах.
  • 27 лютого, рух масово почали популяризувати в Україні, зокрема у телеграм-каналах з'явилися групи, де закликали підлітків до бійок.
  • Вчора стались перші сутички: поліція розігнала підлітків у Полтаві, Дніпрі, Харкові та Івано-Франківську.
  • У Києві. Одесі та Львові юнаки теж намагались влаштувати масові бійки, однак правоохоронці швидко відреагували та попередили можливі сутички.