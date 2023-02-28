Молоді люди планували бійку 27 лютого, про що написали у чаті. Адже цей небезпечний рух передбачає, що його учасники – прихильники насильства.
До теми Що відомо про ПВК "Редан": ця молодіжна субкультура вже дійшла до України
Що відомо про інцидент в Одесі
Вчора (27 лютого – 24 Канал) біля торгового центру "Панорама" на Таїрова (мікрорайон – 24 Канал) поліцейські не допустили масової бійки серед молоді,
– мовиться в повідомленні.
Відомо, що учасники руху написали у групі в телеграмі, що планують 27 лютого на 15 годину зіткнення між двома молодіжними рухами. Їхніми "супротивниками" мав стати інший молодіжний рух "офніки".
Учасники руху в Одесі: дивіться відео
Варто зауважити, що у багатьох містах України поліція реагує на планування бійок між цими рухами. Зокрема:
- 27 лютого у Львові рух намагався влаштувати масову бійку в центрі міста;
- у Харкові поліція затримала учасників руху, адже вони також планували бійку. Правоохоронці мали запросити до відділку батьків дітей та провести з ними бесіду;
- у Києві ПВК "Редан" також планував так звану "акцію", а саме – сутички на Печерську.
Що відомо про ПВК "Редан"
- Субкультура ПВК "Редан" виникла в Росії. Її прихильники вважають, що вони проти футбольних фанатів, мігрантів і вихідців із Кавказу.
- Учасники субкультури носять футболки із зображенням павуків і цифру 4. Це відсилка до аніме Hunter x Hunter.
- Щодо слова "ПВК" у назві, то кажуть, що це жарт. Мовляв, вони не асоціюють себе з приватною військовою компанією. Очолює рух хлопець, якого звуть Алі та який грає у Dota 2 і Counter-Strike.
- Підлітки стали відомі тим, що влаштовували в Росії сутички з футбольними фанатами в низці російських торгових центрів. Бійки вже були в Москві, Санкт-Петербурзі, Казані, Новосибірську. Деяких підлітків поліція затримала.
- В Україні їх помітили в Івано-Франківську та інших містах, де вони планували сутички та бійки.