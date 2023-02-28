Молоді люди планували бійку 27 лютого, про що написали у чаті. Адже цей небезпечний рух передбачає, що його учасники – прихильники насильства.

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Що відомо про інцидент в Одесі

Вчора (27 лютого – 24 Канал) біля торгового центру "Панорама" на Таїрова (мікрорайон – 24 Канал) поліцейські не допустили масової бійки серед молоді,

– мовиться в повідомленні.

Відомо, що учасники руху написали у групі в телеграмі, що планують 27 лютого на 15 годину зіткнення між двома молодіжними рухами. Їхніми "супротивниками" мав стати інший молодіжний рух "офніки".

Учасники руху в Одесі: дивіться відео

Варто зауважити, що у багатьох містах України поліція реагує на планування бійок між цими рухами. Зокрема:

27 лютого у Львові рух намагався влаштувати масову бійку в центрі міста;

у Харкові поліція затримала учасників руху, адже вони також планували бійку. Правоохоронці мали запросити до відділку батьків дітей та провести з ними бесіду;

у Києві ПВК "Редан" також планував так звану "акцію", а саме – сутички на Печерську.

Зверніть увагу! 24 Канал телефонував у пресслужбу поліції Одеси. Там пообіцяли розмістити офіційний коментар на сайті Головного управління поліції в Одеській області.

Що відомо про ПВК "Редан"