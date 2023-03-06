Стало відомо, що у ніч проти 2 березня в дорожньо транспортну пригоду потрапила українська родина з міста Кілія, яке в Одеській області. Через це загинула неповнолітня дівчинка.
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Що відомо про цю аварію
Імена постраждалих та загиблої, вочевидь, не слід озвучувати з етичних міркувань, однак можна сказати, що в автотрощі постраждала сім'я соціальної педагогині однієї з кілійських шкіл. Власне, неповнолітня дівчинка, що загинула внаслідок цього, навчалась всього в 4 класі. Відійшла на той світ вона на місці події через отримані травми.
Разом з тим старша донька та мама загиблої отримали травми хребта, а дворічного хлопчика прооперували в одній з лікарень Румунії. Його життю уже нічого не загрожу, як і його сестрі-близнючці, що майже зовсім не постраждала.
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Щодня трапляються ДТП: останні новини
- Ввечері 4 березня у Білгороді-Дністровському, що на Одещині, сталася аварія за участю громадянина, що є співробітником поліції. Як відомо, його легкова Hyundai влетіла у паркан. За попередньою інформацією, аварія трапилась тому, що водій не впорався з керуванням транспортним засобом.
- Разом з тим у Франції автобус з 40 дітьми впав у глибокий яр. До порятункової операції було залучено понад 100 людей.
- Окрім того, згадаємо, що під Джанкоєм у Криму російський бронетранспортер в'їхав у легковик. Зауважимо, що машину відкинуло на декілька десятків метрів внаслідок цього.