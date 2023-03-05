За попередньою інформацією, ДТП трапилося через те, що водій не впорався з керуванням.

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Аварія трапилася після бенкету

Як повідомили у Головному управлінні Нацполіції Одещини, аварія трапилася за участі співробітниці поліції, яка поверталася з бенкету на честь отримання чергового звання. Однак чи саме вона була за кермом автомобіля, чи її підлеглий – наразі невідомо.

На місце аварії одразу виїхали та працювали там працівники:

  • головної інспекції ГУНП в Одеській області,
  • Одеського управління внутрішньої безпеки Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.

Сам транспортний засіб правоохоронці перемістили на арештмайданчик.

Що загрожує водієві

Наразі у Нацполіції призначили службове розслідування, яке повинне встановити всі обставин дорожньо-транспортної пригоди, а також її учасників.

До винних будуть вжиті заходи дисциплінарного впливу,
– підкреслили в Нацполіції Одещини.

Останні ДТП в Україні

  • Вночі 3 березня в Оболонському районі Києва BMW влетіло в трактор комунальників. На жаль, не минулося без постраждалих та жертв. Так, водія авто вдалося деблокувати та передати медикам для подальшої госпіталізації, а ось пасажирові пощастило значно менше.
  • Також в Києві на Оболонському проспекті напередодні цієї аварії в ДТП потрапили одразу декілька автомобілів. Там зіткнулися три машини, одна з яких вилетіла на пішохідну зону. Водія понівеченого Audi довелося діставати, вирізаючи кузов.
  • Масштабна ДТП із потерпілими нещодавно сталася на Львівщині поблизу села Підбірці. 26 лютого там зіткнулися 2 вантажівки та легковик, внаслідок чого були постраждалі.