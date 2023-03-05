За попередньою інформацією, ДТП трапилося через те, що водій не впорався з керуванням.

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Аварія трапилася після бенкету

Як повідомили у Головному управлінні Нацполіції Одещини, аварія трапилася за участі співробітниці поліції, яка поверталася з бенкету на честь отримання чергового звання. Однак чи саме вона була за кермом автомобіля, чи її підлеглий – наразі невідомо.

На місце аварії одразу виїхали та працювали там працівники:

головної інспекції ГУНП в Одеській області,

Одеського управління внутрішньої безпеки Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.

Сам транспортний засіб правоохоронці перемістили на арештмайданчик.

Що загрожує водієві

Наразі у Нацполіції призначили службове розслідування, яке повинне встановити всі обставин дорожньо-транспортної пригоди, а також її учасників.

До винних будуть вжиті заходи дисциплінарного впливу,

– підкреслили в Нацполіції Одещини.

Зверніть увагу! Наразі немає інформації щодо можливих постраждалих та того, хто таки був за кермом. 24 Канал очікує на коментар Нацполіції та оперативно повідомить про подробиці.

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