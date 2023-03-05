За попередньою інформацією, ДТП трапилося через те, що водій не впорався з керуванням.
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Аварія трапилася після бенкету
Як повідомили у Головному управлінні Нацполіції Одещини, аварія трапилася за участі співробітниці поліції, яка поверталася з бенкету на честь отримання чергового звання. Однак чи саме вона була за кермом автомобіля, чи її підлеглий – наразі невідомо.
На місце аварії одразу виїхали та працювали там працівники:
- головної інспекції ГУНП в Одеській області,
- Одеського управління внутрішньої безпеки Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.
Сам транспортний засіб правоохоронці перемістили на арештмайданчик.
Що загрожує водієві
Наразі у Нацполіції призначили службове розслідування, яке повинне встановити всі обставин дорожньо-транспортної пригоди, а також її учасників.
До винних будуть вжиті заходи дисциплінарного впливу,
– підкреслили в Нацполіції Одещини.
Останні ДТП в Україні
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- Також в Києві на Оболонському проспекті напередодні цієї аварії в ДТП потрапили одразу декілька автомобілів. Там зіткнулися три машини, одна з яких вилетіла на пішохідну зону. Водія понівеченого Audi довелося діставати, вирізаючи кузов.
- Масштабна ДТП із потерпілими нещодавно сталася на Львівщині поблизу села Підбірці. 26 лютого там зіткнулися 2 вантажівки та легковик, внаслідок чого були постраждалі.