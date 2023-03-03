На місці події працювали правоохоронці. На щастя, аварія минула без постраждалих.

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Автобус злетів з дороги

На вулиці Одеській в місті Жашків 3 березня сталася дорожньо-транспортна пригода – рейсовий автобус Yutong з'їхав у кювет. 67-річний водій не впорався з керуванням.

На щастя, ніхто з пасажирів не постраждав. Керманич перебував у тверезому стані,

– повідомили у поліції.

На місці аварії працювали інспектори групи реагування патрульної поліції Уманського районного управління. Вони склали на водія адмінпротокол за "порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна".

Таке адміністративне порушення тягне за собою накладення штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 850 гривень.

Дивіться фото з місця аварії / Фото поліції Черкаської області

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