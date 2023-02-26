Обидва постраждалі внаслідок ДТП є місцевими мешканцями. Попередньо встановлено, що 45-річна водійка автомобіля Tesla під час паркування біля магазину, який знаходиться в підвальному приміщенні, вчасно не загальмувала.

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Автомобіль з'їхав зі сходової клітки вниз

Унаслідок цього місцева жителька наїхала на двох пішоходів. Потім автомобіль з'їхав зі сходової клітки вниз.

Внаслідок отриманих травм 38-річна жінка загинула на місці, а 51-річного чоловіка госпіталізували до лікарні. Водійку перевірили на стан сп'яніння, але вона була тверезою за кермом.

ДТП у Коломиї / Фото поліції

Обставини ДТП з'ясовуються в рамках відкритого кримінального провадження за статтею 286, частина 2 Кримінального кодексу України.

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