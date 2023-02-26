Обидва постраждалі внаслідок ДТП є місцевими мешканцями. Попередньо встановлено, що 45-річна водійка автомобіля Tesla під час паркування біля магазину, який знаходиться в підвальному приміщенні, вчасно не загальмувала.
Дивіться також Підліток роз'їжджав по Львову на "геліку": батько запевняє, що дозволу не давав
Автомобіль з'їхав зі сходової клітки вниз
Унаслідок цього місцева жителька наїхала на двох пішоходів. Потім автомобіль з'їхав зі сходової клітки вниз.
Внаслідок отриманих травм 38-річна жінка загинула на місці, а 51-річного чоловіка госпіталізували до лікарні. Водійку перевірили на стан сп'яніння, але вона була тверезою за кермом.
ДТП у Коломиї / Фото поліції
Обставини ДТП з'ясовуються в рамках відкритого кримінального провадження за статтею 286, частина 2 Кримінального кодексу України.
Останні новини про ДТП
- На Львівщині 26 лютого сталася масштабна ДТП за участю двох вантажівок та легковика. Аварія з потерпілими сталася поблизу села Підбірці.
- Також вночі 26 лютого у польському Ожаруві-Мазовецьком сталась ДТП за участю п'яного українця, який керував Volkswagen. Чоловік вилетів на колію і вибіг з машини перед тим, як його автомобіль врізався в потяг, що рухався неподалік.
- Унаслідок аварії ніхто не постраждав, але довелося евакуювати 140 людей. Правоохоронці затримали водія автомобіля, якого виявили п'яним – у його крові було виявлено 1,5 проміле алкоголю. Свідки повідомили, що водій ледве тримався на ногах.
- 20 лютого сталася масштабна ДТП у Мукачівському районі на Закарпатті. Внаслідок зіткнення мікроавтобуса та вантажівки загинули 4 людини.
- Мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter зіткнувся з вантажівкою Renault. Рятувальники дістали з кабіни вантажівки пораненого водія.
- Лікарі надали йому першу медичну допомогу. Згодом працівники ДСНС деблокували тіла загиблих з мікроавтобуса. Наразі правоохоронці з'ясовують всі деталі аварії.
- Інша моторошна аварія сталася на Львівщині 19 лютого, коли зіштовхнулися вантажівка та Renault Megan. У легковику перебували 33-річна жінка та її 8-річна донька, яких у важкому стані доправили у лікарню.