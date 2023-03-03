У телеграм-каналах повідомляють, що ДТП виникло на проспекті Бандери. Обставини та причини встановлять правоохоронці.

До речі Масштабна ДТП на Оболоні в Києві: одного з водіїв довелося "вирізати"

Могла бути шалена швидкість

За попередньо інформацією, комунальники чистили відбійник, коли в них врізався автомобіль. BMW міг їхати на шаленій швидкості – вона могла сягати понад 200 кілометрів на годину. У причепа трактора відірвало 2 колеса.

Водія BMW затиснуло

В BMW затиснуло потерпілого водія 2001 року народження. Рятувальники скористались електроінструментом, аби деблокували та передати його медикам для подальшої госпіталізації.

Крім того, рятувальники дістали тіло пасажира, який був на задньому сидінні. Його дані встановлюють. Всі обставини ДТП з'ясовують правоохоронці.

ДТП у Києві / Фото ДСНС:

Масштабна ДТП на Оболоні

У Києві, на Оболонському проспекті, 2 березня сталася жахлива ДТП за участю кількох автомобілів. Три машини зіткнулися та одна з машин вилетіла на пішохідну зону. У мережі стверджували, що винуватцем ДТП міг бути водій "Тесли", який проїхав на червоне світло і протаранив дві автівки.

В одного з авто повністю зім’яло багажник. Крім того, було понівечено Audi, тому водія довелося діставати, вирізаючи кузов.