Три автомобілі зіткнулися та одна з машин вилетіла на пішохідну зону. Чи є постраждалі або жертви – наразі невідомо, інформує 24 Канал.
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Що відомо про масштабну ДТП у Києві
На оприлюднених кадрах можна побачити, що в одного з авто повністю зім’яло багажник. Також понівечено Audi – водія довелося діставати з машини за допомогою вирізки кузова.
Місцеві телеграм-канали пишуть, що ймовірним винуватцем ДТП на Оболоні є водій "Тесли", який проїхав на червоне світло і протаранив дві автівки. Попередньо, 2 особи постраждали.
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Наразі на місці аварії працюють правоохоронці та медики. Усі обставини ДТП уточнюють.
Наслідки аварії на Оболоні / фото місцеві телеграм-канали
ДТП в Україні: останні новини
- У Коломиї 24 лютого сталась ДТП, внаслідок якої одна жінка-пішохід отримала травми, несумісні з життям. Ще одного пішохода госпіталізували.
- Також на Львівщині 26 лютого сталася масштабна ДТП за участю двох вантажівок та легковика.
- 20 лютого сталася масштабна ДТП у Мукачівському районі на Закарпатті. Внаслідок зіткнення мікроавтобуса та вантажівки загинули 4 особи.
- До речі, у Львові 15-річний хлопець катався на автомобілі Mercedes-Benz G500. Його зупинили за порушення правил дорожнього руху. Поліція викликала батька хлопця.