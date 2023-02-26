Відомо, що аварія сталася близько 4 ранку на трасі A4 в районі села Заблотце Ярославського повіту. Мікроавтобуси з українцями рухались до пункту пропуску "Корчова – Краківець".
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Що відомо про наслідки ДТП
Попередньо, водій Renault Master врізався ззаду у Mercedes Sprinter, якого відкинуло на обмежувальні бар'єри. Внаслідок зіткнення Mercedes перекинувся набік.
Речниця польської поліції повідомила, що п'ятьох пасажирок з обох транспортних засобів госпіталізували. На щастя, загрози для їхнього життя немає.
У Польщі сталася ДТП з українцями / Фото Воєводська станція швидкої допомоги в Перемишлі
Усі 12 пасажирів обох мікроавтобусів є громадянами України. Серед них є дитина. Поліція встановила, що обидва водії були тверезими, причини аварії продовжують з'ясовувати.
Варто додати, що останніми днями у Польщі фіксують погіршення погодних умов та прогнозують ожеледицю на дорогах.
Українець влаштував ДТП у Польщі: що відомо
- У Польщі у ніч на 26 лютого п'яний українець влаштував ДТП в Ожаруві-Мазовецькому. Чоловік перебував за кермом Volkswagen. У певний момент він вилетів на залізничну колію, а тоді вибіг з машини. Це й врятувало горе-водію життя.
- Біди вдалося уникнути й через те, що потяг їхав на невеликій швидкості, тому внаслідок зіткнення ніхто не постраждав. Щоправда, усіх пасажирів, а це близько 140 осіб, довелося евакуювати та свою подорож вони продовжили іншим транспортом.
- Горе-водія затримали. У нього в крові виявили 1,5 проміле алкоголю. Свідки розповіли, що чоловік ледве тримався на ногах.
- Людям нагадують, що необхідно дотримуватися правил безпеки. Вони рятують життя та здоров'я.