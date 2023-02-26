Відомо, що аварія сталася близько 4 ранку на трасі A4 в районі села Заблотце Ярославського повіту. Мікроавтобуси з українцями рухались до пункту пропуску "Корчова – Краківець".

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Що відомо про наслідки ДТП

Попередньо, водій Renault Master врізався ззаду у Mercedes Sprinter, якого відкинуло на обмежувальні бар'єри. Внаслідок зіткнення Mercedes перекинувся набік.

Речниця польської поліції повідомила, що п'ятьох пасажирок з обох транспортних засобів госпіталізували. На щастя, загрози для їхнього життя немає.

У Польщі сталася ДТП з українцями / Фото Воєводська станція швидкої допомоги в Перемишлі

Усі 12 пасажирів обох мікроавтобусів є громадянами України. Серед них є дитина. Поліція встановила, що обидва водії були тверезими, причини аварії продовжують з'ясовувати.

Варто додати, що останніми днями у Польщі фіксують погіршення погодних умов та прогнозують ожеледицю на дорогах.

Українець влаштував ДТП у Польщі: що відомо