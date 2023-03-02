Три автомобиля столкнулись и одна из машин вылетела на пешеходную зону. Есть ли пострадавшие или жертвы – пока неизвестно, информирует 24 Канал.

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На обнародованных кадрах можно увидеть, что у одного из авто полностью смяло багажник. Также изуродовано Audi – водителя пришлось доставать из машины с помощью вырезки кузова.

Местные телеграм-каналы пишут, что вероятным виновником ДТП на Оболони является водитель "Теслы", который проехал на красный свет и протаранил два автомобиля. Предварительно, 2 человека пострадали.

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На месте аварии работают правоохранители и медики. Все обстоятельства ДТП уточняются.

Последствия аварии на Оболони / фото местные телеграм-каналы

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