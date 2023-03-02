Три автомобиля столкнулись и одна из машин вылетела на пешеходную зону. Есть ли пострадавшие или жертвы – пока неизвестно, информирует 24 Канал.
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На обнародованных кадрах можно увидеть, что у одного из авто полностью смяло багажник. Также изуродовано Audi – водителя пришлось доставать из машины с помощью вырезки кузова.
Местные телеграм-каналы пишут, что вероятным виновником ДТП на Оболони является водитель "Теслы", который проехал на красный свет и протаранил два автомобиля. Предварительно, 2 человека пострадали.
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На месте аварии работают правоохранители и медики. Все обстоятельства ДТП уточняются.
Последствия аварии на Оболони / фото местные телеграм-каналы
ДТП в Украине: последние новости
- В Коломые вечером 24 февраля произошло ДТП, в результате которого одна женщина-пешеход получила травмы, несовместимые с жизнью. Еще один пешеход госпитализирован.
- Также во Львовской области 26 февраля произошло масштабное ДТП с участием двух грузовиков и легковушки.
- 20 февраля произошло масштабное ДТП в Мукачевском районе на Закарпатье. В результате столкновения микроавтобуса и грузовика погибли 4 человека.
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