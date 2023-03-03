В телеграмм-каналах сообщают, что ДТП произошло на проспекте Бандеры. Обстоятельства и причины установят правоохранители.

Кстати говоря Масштабное ДТП на Оболони в Киеве: одного из водителей пришлось "вырезать"

Могла быть безумная скорость

По предварительной информации, коммунальщики чистили отбойник, когда в них врезался автомобиль. BMW мог ехать на бешеной скорости – она могла достигать более 200 километров в час. У прицепа трактора оторвало 2 колеса.

Водителя BMW зажало

В BMW зажало потерпевшего водителя 2001 года рождения. Спасатели воспользовались электроинструментом, чтобы деблокировали и передать медикам для дальнейшей госпитализации.

Кроме того, спасатели получили тело пассажира, находившегося на заднем сиденье. Его данные устанавливают. Все обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.

ДТП в Киеве / Фото ГСЧС:

Масштабное ДТП на Оболони

В Киеве, на Оболонском проспекте, 2 марта произошло ужасное ДТП с участием нескольких автомобилей. Три машины столкнулись и одна из машин вылетела на пешеходную зону. В сети утверждали, что виновником ДТП мог быть водитель "Теслы", проехавший на красный свет и протаранивший два автомобиля.

У одного из авто полностью смяло багажник. Кроме того, был поврежден Audi, поэтому водителя пришлось доставать, вырезая кузов.