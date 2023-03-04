На території Ізеру – одного з французьких департаментів – поблизу міста Корпс у суботу вранці, 4 березня, автобус з дітьми впав у яр. Внаслідок цього постраждала 21 людина, серед них – 18 неповнолітніх.

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Діти повертались з відпочинку в горах

Варто сказати, що є в цій історії позитивний бік – ніхто з людей не загинув, адже всі пасажири в автобусі були прищеплені ременями безпеки.

Також ніхто з дітей та дорослих не отримав важких поранень та разом з тим понад 100 людей мобілізували свої зусилля, аби допомогти постраждалим.

На місце події було направлено: сотню пожежників, двадцять жандармів і два гелікоптери цивільної безпеки, щоб надати допомогу постраждалим,

– йдеться у матеріалі franceinfo.

Окрім того, там наведена заява правоохоронців, які взялись розслідувати цю справу. Поки невідомо достеменно, що став причиною аварії, адже погода була хорошою, а дорога – не слизькою.

У Франції автобус впав у яр: дивіться фото з видання franceinfo

Зверніть увагу! Відомо, що група дітей разом зі своїми батьками поверталася з табору, що був організований у Верхніх Альпах. Сталася аварія близько 9 ранку за місцевим часом поблизу міста Корпс. Де розташоване французьке місто Корпс: дивіться на мапі

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