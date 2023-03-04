На территории Изера – одного из французских департаментов – вблизи города Корпс в субботу утром, 4 марта, автобус с детьми упал в овраг. В результате этого пострадал 21 человек, среди них – есть 18 несовершеннолетних.

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Дети возвращались с отдыха в горах

Стоит сказать, что есть в этой истории положительная сторона – никто из людей не погиб, ведь все пассажиры в автобусе были привиты ремнями безопасности.

Также никто из детей и взрослых не получил тяжелые ранения и вместе с тем более 100 человек мобилизовали свои усилия, чтобы помочь пострадавшим.

На место происшествия были направлены: сотня пожарных, двадцать жандармов и два вертолета гражданской безопасности, чтобы оказать помощь пострадавшим,

– говорится в материале franceinfo.

Кроме того, там приведено заявление правоохранителей, взявшихся расследовать это дело. Пока неизвестно, что стало причиной аварии, ведь погода была хорошей, а дорога – не скользкой.

Во Франции автобус упал в овраг: смотрите фото из издания franceinfo

Обратите внимание! Известно, что группа детей вместе со своими родителями возвращалась из лагеря, организованного в Верхних Альпах. Произошла авария около 9 утра по местному времени вблизи города Корпс. Где расположен французский город Корпс: смотрите на карте

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