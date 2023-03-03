Соответствующее видео появилось в сети 3 марта, сообщает 24 канал. Пока точные обстоятельства столкновения – неизвестны.
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Российский БТР въехал в легковушку
В крымских телеграмм-каналах 3 марта распространили видео с места сокрушительного ДТП под Джанкоем. Там на трассе столкнулись российский БТР и легковушка.
В ролике можно увидеть, что от удара авто отбросило на десяток метров. На месте работали спасатели. Причины и обстоятельства аварии устанавливают.
Смотрите видео с места происшествия
В последнее время россиянам в Крыму неспокойно
- Весна во временно оккупированном Крыму началась с "хлопка" – 1 – 2 марта на полуострове раздавались взрывы.
- В частности, в первый день весны беспокойно было в нескольких населенных пунктах. Очевидцы сообщали, что в результате взрывов тряслась мебель и окна, а также сработали сигнализации машин.
- Ночью мощные взрывы слышали в Саках и Евпатории. В результате них в домах дрожали окна, а в некоторых районах исчезла вода. Позже в минобороны страны-агрессорки после нескольких часов раздумий заявили, что полуостров якобы атаковали беспилотники.
- В свою очередь, в ночь 2 марта, по информации российских телеграмм-каналов, два дрона будто бы попытались атаковать воинскую часть вблизи города Саки.