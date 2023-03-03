Соответствующее видео появилось в сети 3 марта, сообщает 24 канал. Пока точные обстоятельства столкновения – неизвестны.

Интересно Не будет никаких лайт-вариантов, – Данилов о деоккупации Донбасса и Крыма

Российский БТР въехал в легковушку

В крымских телеграмм-каналах 3 марта распространили видео с места сокрушительного ДТП под Джанкоем. Там на трассе столкнулись российский БТР и легковушка.

В ролике можно увидеть, что от удара авто отбросило на десяток метров. На месте работали спасатели. Причины и обстоятельства аварии устанавливают.

Смотрите видео с места происшествия

В последнее время россиянам в Крыму неспокойно