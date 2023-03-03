Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, что на территории Донбасса и Крыма было 4 этапа развития, а сейчас будет пятый – Украина.

Раньше Украина может изменить стратегию деоккупации Крыма: Данилов объяснил, как именно

Никакой отдельной политики, никаких лайт-вариантов. Для всех украинских граждан правила должны быть одинаковыми,

– сказал Данилов.

Чиновник подчеркнул, что никто не будет делать страну по правилам "1984", где "все равны, а кто-то еще ровнее".

Как будут развивать Донбасс

Данилов отметил, что если людям не нравится Конституция и законы, они могут выбрать любую точку мира для своей жизни. Поэтому политик убежден, что трагических предположений делать не следует, в деоккупированном регионе все будет. Однако возникнет другой вопрос – как область должна развиваться? Он объяснил, что за время оккупации промышленный и научный потенциал Донбасса был уничтожен. Там нет проактивной прослойки, которая могла бы обеспечить развитие.

С Крымом проще

Секретарь СНБО отметил, что в Крыму не было военных действий, поэтому там проще. Он прокомментировал момент, что за 9 лет туда наехало "много россиян". Данилов посоветовал им вспомнить, что у них есть свои курорты, где они могут спокойно себя чувствовать.

"Вы никогда не имеете права лезть в чужое, чужие квартиры, дома, в чужую собственность", – подытожил Данилов.