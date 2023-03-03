Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, що на території Донбасу та Криму було 4 етапи розвитку, а зараз буде п'ятий – Україна.

Раніше Україна може змінити стратегію деокупації Криму: Данілов пояснив, як саме

Ніякої окремої політики, ніяких лайт-варіантів. Для всіх українських громадян правила мають бути однакові,

– сказав Данілов.

Чиновник наголосив, що ніхто не робитиме країну за правилами "1984", де "всі рівні, а хтось ще рівніший".

Як будуть розвивати Донбас

Данілов зазначив, якщо людям не подобається Конституція і закони, вони можуть обрати будь-яку точку світу для свого життя. Тому політик переконаний, трагічних припущень робити не слід, в деокупованому регіоні все буде. Однак виникне інше питання – як область має розвиватися? Він пояснив, за час окупації промисловий та науковий потенціал Донбасу знищили. Там немає проактивного прошарку, який міг би забезпечити розвиток.

З Кримом простіше

Секретар РНБО заважив, що в Криму не було військових дій, тому там простіше. Він прокоментував момент, що за 9 років туди наїхало "багато росіян". Данілов порадив їм пригадати, що у них є свої курорти, де вони можуть спокійно себе почувати.

"Ви ніколи не маєте права лізти в чуже, чужі квартири, будинки, в чужу власність", – підсумував Данілов.