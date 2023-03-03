В ефірі національного телемарафону секретар РНБО зауважив, що стратегію деокупації Криму потрібно змінити. Про це повідомляє 24 Канал.

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У чому полягає стратегія деокупації Криму

Секретар РНБО звернув увагу на те, що указ Володимира Зеленського "Про стратегію деокупації автономної республіки Крим і міста Севастополь" вийшов ще 24 березня 2021 року. Це був перший раз, коли Україна, починаючи з 2014 року, відпрацювала всі моменти. Первинна стратегія деокупації Криму полягала в тому, що це варто вирішити політико-дипломатичним шляхом.

Ці нормативно-правові документи діють і наразі, проте вони втратили свою актуальність і їх потрібно переглянути.

Президент повинен затвердити нову стратегію

Данілов зауважив, що стратегію деокупації Криму варто змінити з урахуванням тих обставин, які зараз відбуваються на території України.

З урахуванням тих обставин, які на сьогодні відбуваються на території України, треба обов'язково розглянути цю стратегію, внести до неї відповідні зміни, проголосувати на засіданні РНБО за ці зміни. Далі президент має видати або новий указ з цього приводу, або внести зміни до стратегії яку приймали раніше,

– сказав Данілов.

Він підкреслив, що у цьому немає нічого конспірологічного. Крим – територія України, тимчасово окупована Росією. Секретар РНБО наголосив, що у Криму зараз перебувають багато українських громадян, які будуть допомагати українським силам та радіти тому, що вони увійшли на територію півострова.

Ми працюємо з відповідними документами, аби вони відповідали інтересам нашої країни та відповідали інтересам громадян нашої держави,

– додав секретар РНБО.