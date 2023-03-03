В эфире национального телемарафона Секретарь СНБО отметил, что стратегию деоккупации Крыма нужно изменить. Об этом сообщает 24 Канал.

Смотрите также Стратегия деоккупации Крыма: Данилов заявил о необходимости новой редакции

В чем состоит стратегия деоккупации Крыма

Секретарь СНБО обратил внимание, что указ Владимира Зеленского "О стратегии деоккупации автономной республики Крым и города Севастополь" вышел еще 24 марта 2021 года. Это был первый раз, когда Украина начиная с 2014 года отработала все моменты. Первоначальная стратегия деоккупации Крыма заключалась в том, что это следует решить политико-дипломатическим путем.

Эти нормативно-правовые документы действуют и сейчас, однако, они потеряли свою актуальность и их нужно пересмотреть.

Президент должен утвердить новую стратегию

Данилов отметил, что стратегию деоккупации Крыма следует изменить с учетом тех обстоятельств, которые сейчас происходят на территории Украины.

С учетом тех обстоятельств, которые сегодня происходят на территории Украины, нужно обязательно рассмотреть эту стратегию, внести в нее соответствующие изменения, проголосовать на заседании СНБО за эти изменения. Далее президент должен издать либо новый указ по этому поводу, либо внести изменения в принимаемую ранее стратегию,

– сказал Данилов.

Он подчеркнул, что в этом нет ничего конспирологического. Крым – территория Украины, временно оккупированная Россией. Секретарь СНБО отметил, что в Крыму сейчас находятся многие украинские граждане, которые будут помогать украинским силам и радоваться тому, что они вошли на территорию полуострова.

Мы работаем с соответствующими документами, чтобы они отвечали интересам нашей страны и отвечали интересам граждан нашего государства,

– добавил секретарь СНБО.