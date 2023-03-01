Об этом сообщили в местных телеграм-каналах, пишет 24 Канал.

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Взрывы гремели в разных местах

Взрывы во временно оккупированном Крыму гремели не только в одном населенном пункте. Из сети стало известно, что их слышали в:

Бахчисарае в районе воинской части на Симферопольской улице,

во многих селах Бахчисарайского района,

Ялте,

Гурзуфе,

и еще в нескольких населенных пунктах.

Дрожало все вокруг, мебель и окна, сигнализации машин сработали в округе,

– сообщили местные жители.

Сильные взрывы в Бахчисарае вблизи воинской части: видео

Уличная камера зафиксировала звук взрыва: видео

Это "не взрывы", это "сверхзвук"

Как сообщил Сергей Стерненко, взрывы звучали в результате работы ПВО оккупантов. Были ли попадания в Крыму – пока неизвестно.

Несмотря на информацию от очевидцев и даже видео в сети, власти и военные России пока ситуацию не комментируют, а некоторые крымские каналы пишут об удивительных природных явлениях. Однако больший "умник", пророссийский блоггер с временно оккупированного полуострова Александр Талипов утверждает, что "в Крыму все спокойно". Более того, он добавил, что будто еще ни разу хлопок в Крыму не цвел.

Ни один, повторяю, ни один ещё ни разу не долетел до цели. О каких взрывах вы пишете? … И да, в Крыму все спокойно!

– написал он.

Громкий звук взрывов в Бахчисарае он объяснил просто. Это якобы был переход российского самолета на сверхзвук. Впоследствии за этот аргумент зацепилась и так называемая власть в Крыму. Советник подконтрольного России главы Крыма Олег Крючков написал, что сегодня люди живут в "другой реальности, где самолеты переходят на сверхзвук, работает ПВО и РЭБ". Однако Крючков решил, что лишним будет объяснить источник такого звука, крайне похожего на взрыв.

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