Об этом сообщили в местных телеграм-каналах, пишет 24 Канал.
Достойно внимания "Хлопок" по расписанию: как и почему Россия потеряла контроль над собственным небом
Взрывы гремели в разных местах
Взрывы во временно оккупированном Крыму гремели не только в одном населенном пункте. Из сети стало известно, что их слышали в:
- Бахчисарае в районе воинской части на Симферопольской улице,
- во многих селах Бахчисарайского района,
- Ялте,
- Гурзуфе,
- и еще в нескольких населенных пунктах.
Дрожало все вокруг, мебель и окна, сигнализации машин сработали в округе,
– сообщили местные жители.
Сильные взрывы в Бахчисарае вблизи воинской части: видео
Уличная камера зафиксировала звук взрыва: видео
Это "не взрывы", это "сверхзвук"
Как сообщил Сергей Стерненко, взрывы звучали в результате работы ПВО оккупантов. Были ли попадания в Крыму – пока неизвестно.
Несмотря на информацию от очевидцев и даже видео в сети, власти и военные России пока ситуацию не комментируют, а некоторые крымские каналы пишут об удивительных природных явлениях. Однако больший "умник", пророссийский блоггер с временно оккупированного полуострова Александр Талипов утверждает, что "в Крыму все спокойно". Более того, он добавил, что будто еще ни разу хлопок в Крыму не цвел.
Ни один, повторяю, ни один ещё ни разу не долетел до цели. О каких взрывах вы пишете? … И да, в Крыму все спокойно!
– написал он.
Громкий звук взрывов в Бахчисарае он объяснил просто. Это якобы был переход российского самолета на сверхзвук. Впоследствии за этот аргумент зацепилась и так называемая власть в Крыму. Советник подконтрольного России главы Крыма Олег Крючков написал, что сегодня люди живут в "другой реальности, где самолеты переходят на сверхзвук, работает ПВО и РЭБ". Однако Крючков решил, что лишним будет объяснить источник такого звука, крайне похожего на взрыв.
Хлопок в Крыму: последние новости
- Отметим, что взрывы на полуострове слышны нередко. Даже 1 марта они не были первыми. Ночью мощные взрывы слышали в Саках и Евпатории, в результате которых у людей дрожали окна, а в некоторых районах исчезла вода. Впоследствии в минобороны вражеского государства после нескольких часов раздумий подтвердили, что остров атаковали беспилотники.
- Ранее, 16 февраля, "хлопок" посетил оккупированный Армянск. Тогда, конечно, пропагандисты в телеграм-каналах запели о работе ПВО, а так называемый псевдосоветник "главы" Крыма Олег Крючков написал о боевом слаживании с использованием различных боеприпасов.
- Слышали ранее не менее 4 мощных взрывов и в Симферополе. Они звучали в районе улицы 51-й армии.