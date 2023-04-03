В состоянии алкогольного опьянения Илону Демкив остановили за рулем Range Rover. Как указано в постановлении Франковского районного суда Львова за 23 марта 2023 года, произошло это еще в конце июля 2022 года.

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Показатель алкотестера сильно превышал норму

Правоохранители во время проверки предпринимательницы на алкотестере зафиксировали в крови 1,60 промилле алкоголя. И это при том, что нормой считается показатель 0,2.

Следует заметить, что это не первый случай нарушения ПДД Илоной Демкив. Ранее владелица салона красоты в 6-м Скниловском переулке въехала в автомобиль Mazda 3, который по инерции протаранил Volkswagen Touran. Женщина тогда скрылась с места ДТП. За это в октябре 2022 года Железнодорожный районный суд Львова оштрафовал ее на 3400 гривен.

Без прав и с большим штрафом

После правонарушения Илона Демкив не являлась на судебные заседания девять раз. Поэтому в марте Франковский районный суд Львова рассмотрел правонарушение владелицы салона красоты в ее отсутствие.

Судья Юлия Маркив признала Илону Демкив виновной в вождении авто в нетрезвом состоянии. За это женщина была лишена водительских прав на год, а также оштрафована на 17 тысяч гривен.

Штрафы за нарушение ПДД и неправильно припаркованные авто

Отметим, что во Львове жителям города в рамках акции "Донять фотонарушения парковок на ВСУ" предложили стать инспекторами по парковке авто и отправлять фотографии с нарушениями. Так львовяне смогут одновременно приобщиться к благоустройству города, и помочь донации средств на Вооруженные силы Украины.

Более того, городские власти города попросили также активно приобщаться к обеспечению порядка на дорогах и фотографировать нарушителей правил дорожного движения.

Эта акция стартовала 30 марта, а присоединиться к ней может любой желающий. Для этого можно воспользоваться страницами в соцсетях "Горячей линии" города: