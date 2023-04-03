У стані алкогольного сп’яніння Ілону Демків зупинили за кермом Range Rover. Як вказано у постанові Франківського районного суду Львова за 23 березня 2023 року, трапилося це ще наприкінці липня 2022 року.

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Показник алкотестера сильно перевищував норму

Правоохоронці під час перевірки підприємиці на алкотестері зафіксували у її крові 1,60 проміле алкоголю. І це при тому, що нормою вважається показник 0,2.

Варто зауважити, що це не перший випадок порушення ПДР Ілоною Демків. Раніше власниця салону краси у 6-му Скнилівському провулку в’їхала в автомобіль Mazda 3, який по інерції протаранив Volkswagen Touran. Жінка тоді втекла з місця ДТП. За це у жовтні 2022 року Залізничний районний суд Львова оштрафував її на 3400 гривень.

Без прав та з великим штрафом

Після правопорушення Ілона Демків не з’являлась на судові засідання дев’ять разів. Тож у березні Франківський районний суд Львова розглянув правопорушення власниці салону краси за її відсутності.

Суддя Юлія Марків визнала Ілону Демків винною у керуванні авто у нетверезому стані. За це жінку позбавили водійських прав на рік, а також оштрафували на 17 тисяч гривень.

Штрафи за порушення ПДР та неправильно припарковані авто

Зазначимо, що у Львові мешканцям міста в межах акції "Донать фотопорушення паркувань на ЗСУ" запропонували стати інспекторами з паркування авто та надсилати фотографії з порушеннями. Так львів'яни зможуть одночасно і долучитися до благоустрою міста, і допомогти донації коштів на Збройні сили України.

Ба більше, міська влада міста попросила також активно долучатися до забезпечення порядку на дорогах та фотографувати порушників правил дорожнього руху.

Ця акція стартувала 30 березня, а долучитися до неї може кожен охочий. Для цього можна скористатися сторінками у соцмережах "Гарячої лінії" міста: