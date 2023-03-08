Личаківський районний суд Львова засудив Шана Ісаджана за керування автомобілем у нетверезому стані. Йому було накладено штраф у розмірі 17 000 гривень та позбавлено водійських прав на один рік.

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Головного інженера Onur спіймали п'яним за кермом ще 22 січня

Згідно з рішенням суду, вночі 22 січня 2023 року Шан Ісаджан керував кросовером Hyundai Santa Fe на перехресті вулиць Зеленої та Дороша, що в центрі Львова, і був у стані алкогольного сп'яніння.

Він був перевірений на наявність алкоголю алкотестером за участю двох свідків, результат показав 0,94 проміле алкоголю.

У рішенні суду зазначено, що Шан Ісаджан народився в Туреччині та працює головним інженером у компанії "Онур Конструкціон Інтернешнл". На засідання суду водій та його адвокат не з'явилися.

Справу розглядав суддя Роман Грицко. Рішення суду може бути оскаржене у відповідному порядку. На постанову ще може бути подана апеляція.

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