Все деньги от штрафов за парковку будут перечислены на нужды украинской армии. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

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Что известно об этой инициативе

С 30 марта во Львове стартует акция "доносить фотонарушения парковок на ВСУ", в рамках которой жители города могут прислать фото нарушителей и помочь армии, ведь все средства, которые были переданы со штрафов, будут направляться на нужды украинских войск.

Кроме этого городские власти Львова просят горожан также активно приобщаться к обеспечению порядка на дорогах города и фотографировать нарушителей правил дорожного движения.

Как присоединиться к акции

Стать частью акции по улучшению города может любой желающий. Для этого нужно воспользоваться страницами в соцсетях "Горячей линии" города: чат-бот в телеграмме или страницу в фейсбуки.

Чтобы подать фотонарушения через чат-бот в телеграмме, необходимо:

зарегистрироваться

выбрать раздел "Новое обращение"

выбрать категорию "Дороги, площади, парки"

выбрать подкатегорию "Парковка на газонах и общественных территориях".

указать адрес и добавить фото

В пресс-службе городского совета также отметили, что с начала 2023 года от жителей на "Горячую линию" поступило более 300 фотофиксаций нарушений парковки автомобилей.

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