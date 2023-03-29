Полиция разоблачила группу мошенников, которые обустраивали фиктивные пункты обмена валют в МАФах и с помощью дрона похищали деньги у клиентов.

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Как работала схема

В сети Интернет мошенники размещали объявления с предложением приобрести иностранную валюту по более выгодному курсу, чем в других обменниках. При этом их интересовали только большие суммы. Злоумышленники договаривались о встрече с потенциальным покупателем, затем брали в аренду помещение для "обустройства" обменного пункта.

Перед встречей с клиентом злоумышленники проводили там ремонт: делали отверстие в потолке для квадрокоптера и еще одно в стене для побега своей кассирши. Когда "кассирша" получала деньги для обмена, она сразу звонила по телефону "руководителю" с просьбой "открыть сейф" – это был сигнал для сообщника – оператора беспилотника.

Затем кассирша переводила деньги в сетку, прикрепленную к дрону, и снова звонила по телефону "руководителю", но на этот раз с просьбой "закрыть сейф". После этих слов беспилотник с деньгами исчезал, а "кассирша" убегала через запасной выход.

Полицейские задержали фигурантов с поличным. Дрон с деньгами, которые они пытались присвоить, удалось посадить. На видео правоохранителей есть свидетельство одного из потерпевших, который хотел обменять в этом "обменнике" во Львове 25 тысяч долларов. Объявление об обмене валюты по выгодному курсу он нашел на сайте Минфина. К его великому счастью, правоохранители разоблачили мошенников в момент, когда он пытался "обменять" у них средства.

Эта схема действовала в нескольких областях

Правоохранители разоблачили мошенников во Львове, однако их сеть работала и в других областях. В состав преступной группы входило 5 человек: трое мужчин и две женщины, четко распределившие между собой "функции". Подтверждено 3 случая мошенничества на общую сумму почти 50 тысяч евро и 25 тысяч долларов.

Во Львове мошенники организовали схему с обменником валют:

Все участники организованной преступной группы объявили о подозрении по части 4 статьи 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.