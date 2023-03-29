Об исчезновении девочки сообщил житель города Бахмач Черниговской области. Ребенок ушел из дома 28 марта.
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Мужчина рассказал, что мама Златы умерла в результате пожара 25 февраля.
Приметы ребенка:
- рост – 120 – 125 сантиметра,
- худощавого телосложения,
- длинные светлые волосы,
- светлые глаза,
- на правой или левой руке запястье имеет родимое пятно (гемангиома) диаметром 1 – 2 сантиметра,
- не произносит буквы "Р" и "Л".
Злата была одета в трикотажную шапку, розовую куртку с цветочным узором, розовые лосины с цветочным узором, розовый гольф и кроссовки светлого цвета.
Злата, которая исчезла / фото полиции
При получении какой-либо информации о местонахождении ребенка сообщите на линию "102" или по телефонам – 0689839942, 0994291025.
Трагические случаи исчезновения детей
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