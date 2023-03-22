Так, маленькие "путешественники" не дали отдохнуть никому из личного состава Броварского управления. Но позже мальчиков нашли. Сейчас с ними все хорошо.
К теме Почти сутки в Кировоградской области искали двухлетнего мальчика: у ребенка переохлаждение
На Киевщине ночью искали двух 7-летних близнецов
Почти в полночь обеспокоенный отец сообщил полиции о том, что двое 7-летних близнецов ушли из дома. К поиску детей привлекли все подразделения полиции Киевской области, криминальную полицию, ювеналов, спецназовцев и общественность.
Однако уже в 3 часа ночи на улице заметили мальчика. Через некоторое время неподалеку был найден и другой ребенок.
Сейчас с детьми все хорошо. А вот родителям нужно больше заниматься воспитанием подрастающего поколения! Ведь от ваших ответственных действий сегодня зависит, каким у нас всех будет завтра,
– отметили в полиции.
Детей искали почти всю ночь / фото полиции
Другие подобные случаи
- Недавно полицейские Кировоградской области обнаружили двухлетнего мальчика. О его исчезновении стало известно 16 марта. У ребенка явные признаки переохлаждения.
- В Киевской области 12 марта потерялась 4-летняя девочка. К счастью, правоохранителям удалось ее разыскать.
- Также ранее в семье в Киевской области произошел громкий скандал, после которого мужчина схватил своего маленького ребенка и ушел в неизвестном направлении. Малыша искали всю ночь.
- В Кривом Роге Днепропетровской области правоохранители нашли двух мальчиков, которых искали две недели. К сожалению, детей обнаружили мёртвыми.
- Кроме этого, в Харьковской области 5 декабря 2022 года исчез 7-летний Герман Щербина. Его активно искали 3 дня. К несчастью, 7 декабря обнаружили тело ребенка.