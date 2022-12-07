Ребенка искали всем селом

Герман ушел из дома в селе Крутояровка Красноградского района 5 декабря около 14 часов. К его розыску привлекли 420 стражей порядка и поисково-спасательный отряд "Милена".

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Ребёнка искали кинологи, водолазы, военные, волонтеры и местные жители. Активные поиски продолжались 3 дня. Полицейские осмотрели заброшенные строения, поставили посты на вокзалах и станциях.



Поиски проходили по всей местности / Фото полиции Харьковщины

Мальчик утонул в озере

К сожалению, 7 декабря правоохранители сообщили, что чуда не произошло.

Мальчика, разыскиваемого с 5 декабря, нашли. Он утонул в озере. Искренние соболезнования семье маленького Германа. Спасибо всем, кто помогал искать,

– заявили в полиции.

Как ребенок зимой оказался в воде – неизвестно.



Ребенок утонул в озере / Фото полиции Харьковщины

В Киевской области 9-летний мальчик отравился угарным газом

Несколько дней назад в Фастове в Киевской области 9-летний мальчик отравился угарным газом. Это произошло из-за сбоя в работе котла. Бабушка ребенка обратилась к медикам и мальчика госпитализировали. К счастью, пострадавшего спасли. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.