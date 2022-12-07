Дитину шукали всім селом
Герман пішов з дому у селі Крутоярівка Красноградського району 5 грудня близько 14 години. До його розшуку залучили 420 правоохоронців та пошуково-рятувальний загін "Мілена".
Читайте також Кадиров викрадає луганських дітей, щоб виховувати з них вбивць, – Гайдай
Дитину шукали кінологи, водолази, військові, волонтери та місцеві мешканці. Активні пошуки тривали 3 дні. Поліцейські оглянули закинуті будівлі, поставили пости на вокзалах та станціях.
Пошуки відбувалися по всій місцевості / Фото поліції Харківщини
Хлопчик потонув в озері
На жаль, 7 грудня правоохоронці повідомили, що дива не сталося.
Хлопчика, якого розшукували з 5 грудня, знайшли. Він потонув в озері. Щирі співчуття родині маленького Германа. Дякуємо всім, хто допомагав шукати,
– заявили у поліції.
Як дитина взимку опинилася у воді – невідомо.
Дитина потонула в озері / Фото поліції Харківщини
На Київщині 9-річний хлопчик отруївся чадним газом
Кілька днів тому у Фастові, що у Київській області, 9-річний хлопчик отруївся чадним газом. Це трапилося через збій у роботі котла. Бабуся дитини звернулася до медиків і хлопчика госпіталізували. На щастя, постраждалого врятували. Його життю та здоров'ю нічого не загрожує.