Печальную информацию 4 декабря сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов. В пресс-службе полиции уточнили, что инцидент произошел в Фастове.

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В каком состоянии отравленный ребенок

По данным полиции, ориентировочно в 10 часов 4 декабря к ним обратились медики, которые сообщили об отравлении несовершеннолетнего. Правоохранители установили, что вместе с внуком в доме была 62-летняя бабушка.

9-летний мальчик отравился газом. Сегодня (4 декабря – 24 канал) утром в доме, где ребенок находился со своей бабушкой, произошел сбой в работе газового котла,

– сообщил Небитов.

По его словам, ребенка сразу доставили в местную больницу. Уже известно, что:

врачи установили – мальчик отравился угарным газом;

жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.



Отравленный ребенок находится в больнице / Фото с телеграмма Андрея Небитова

"В очередной раз прошу всех проверять исправность работы газовых приборов, систем отопления и вентиляции", – призвал Небитов.

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