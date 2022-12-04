Печальную информацию 4 декабря сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов. В пресс-службе полиции уточнили, что инцидент произошел в Фастове.
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В каком состоянии отравленный ребенок
По данным полиции, ориентировочно в 10 часов 4 декабря к ним обратились медики, которые сообщили об отравлении несовершеннолетнего. Правоохранители установили, что вместе с внуком в доме была 62-летняя бабушка.
9-летний мальчик отравился газом. Сегодня (4 декабря – 24 канал) утром в доме, где ребенок находился со своей бабушкой, произошел сбой в работе газового котла,
– сообщил Небитов.
По его словам, ребенка сразу доставили в местную больницу. Уже известно, что:
- врачи установили – мальчик отравился угарным газом;
- жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.
Отравленный ребенок находится в больнице / Фото с телеграмма Андрея Небитова
"В очередной раз прошу всех проверять исправность работы газовых приборов, систем отопления и вентиляции", – призвал Небитов.
Отравление угарным газом: что знать
- Первыми симптомами отравления угарным газом являются головные боли, тошнота, осложненное дыхание, перение в горле. Впоследствии возможна даже потеря сознания.
- Если степень отравления тяжелая, то человек может впасть в кому. Возможны судороги и параличи.
- Чтобы оказать первую помощь, следует вынести пострадавшего на свежий воздух и вызвать медиков. А еще – освободить от тесной одежды.
- Кроме того, люди могут угореть даже в автомобиле. Как избежать отравления читайте по ссылке.