Ситуацию усугубляло то, что мужчина был под хмельком, потому, что именно могло произойти с малышом, было трудно спрогнозировать. Инцидент произошел в селе Ивановка.
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Как искали и где нашли ребенка
Для поиска крошечного Богданчика задействовали все подразделения полиции Киевской области, а также добровольческие формирования территориальных общин. Территория поисков была обширна. Так, правоохранительные органы и неравнодушные граждане обследовали:
- более 250 домов;
- заброшенные сооружения;
- лесополосы;
- берега водоемов;
- поля.
Ребенка искали всю ночь, но только под утро нашли мальчика и его горе-отца. Как сообщил Андрей Небитов, начальник Главного управления Нацполиции Киевщины, полицейские Обуховщины наткнулись на них в лесу между селами Яхны и Ивановка. Сейчас ребенок находится в безопасности.
Понимаю, что между родителями могут возникать разные ситуации, впрочем призываю взрослых не рисковать здоровьем детей и не подвергать опасности,
– подчеркнул Андрей Небитов.
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В Украине заработал государственный портал розыска детей – "Дети войны"
1 августа в Офисе Президента сообщили, что в Украине начал свою работу государственный портал розыска детей. Эта платформа будет помогать родителям и правоохранителям собирать информацию о пострадавших во время полномасштабного вторжения оккупанта. В частности о тех, кто пропал без вести или был незаконно депортирован в россию.
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Платформа "Дети войны" будет:
- информировать: предоставлять актуальную и сводную информацию о детях, пострадавших в результате войны россии против Украины, и тех, кого удалось разыскать и спасти. Показатели обновляют ежедневно правоохранительные органы и Национальное информационное бюро.
- помогать разыскивать детей: платформа позволяет связаться с Национальной полицией Украины, Офисом Генпрокурора, а также Национальным информационным бюро. Сайтом могут воспользоваться как родители потерянного ребенка, так и все, кто имеет любую информацию о пропавших детях, нарушениях их прав и преступлениях, совершенных против них.
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