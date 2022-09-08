Ситуацию усугубляло то, что мужчина был под хмельком, потому, что именно могло произойти с малышом, было трудно спрогнозировать. Инцидент произошел в селе Ивановка.

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Как искали и где нашли ребенка

Для поиска крошечного Богданчика задействовали все подразделения полиции Киевской области, а также добровольческие формирования территориальных общин. Территория поисков была обширна. Так, правоохранительные органы и неравнодушные граждане обследовали:

более 250 домов;

заброшенные сооружения;

лесополосы;

берега водоемов;

поля.

Ребенка искали всю ночь, но только под утро нашли мальчика и его горе-отца. Как сообщил Андрей Небитов, начальник Главного управления Нацполиции Киевщины, полицейские Обуховщины наткнулись на них в лесу между селами Яхны и Ивановка. Сейчас ребенок находится в безопасности.

Понимаю, что между родителями могут возникать разные ситуации, впрочем призываю взрослых не рисковать здоровьем детей и не подвергать опасности,

– подчеркнул Андрей Небитов.

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В Украине заработал государственный портал розыска детей – "Дети войны"

1 августа в Офисе Президента сообщили, что в Украине начал свою работу государственный портал розыска детей. Эта платформа будет помогать родителям и правоохранителям собирать информацию о пострадавших во время полномасштабного вторжения оккупанта. В частности о тех, кто пропал без вести или был незаконно депортирован в россию.

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Платформа "Дети войны" будет:

информировать : предоставлять актуальную и сводную информацию о детях, пострадавших в результате войны россии против Украины, и тех, кого удалось разыскать и спасти. Показатели обновляют ежедневно правоохранительные органы и Национальное информационное бюро.

: предоставлять актуальную и сводную информацию о детях, пострадавших в результате войны россии против Украины, и тех, кого удалось разыскать и спасти. Показатели обновляют ежедневно правоохранительные органы и Национальное информационное бюро. помогать разыскивать детей: платформа позволяет связаться с Национальной полицией Украины, Офисом Генпрокурора, а также Национальным информационным бюро. Сайтом могут воспользоваться как родители потерянного ребенка, так и все, кто имеет любую информацию о пропавших детях, нарушениях их прав и преступлениях, совершенных против них.

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