Ситуацію погіршувало те, що чоловік був напідпитку, тому, що саме могло статись із малюком, було важко спрогнозувати. Інцидент відбувся у селі Іванівка.

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Як шукали та де знайшли дитину

Для пошуків крихітного Богданчика задіяли всі підрозділи поліції Київщини, а також добровольчі формування територіальних громад. Територія пошуків була великою. Так, правоохоронні органи та небайдужі громадяни обстежили:

понад 250 будинків;

закинуті споруди;

лісосмуги;

береги водойм;

поля.

Дитину шукали протягом усієї ночі, та лише під ранок знайшли хлопчика та його горе-батька. Як повідомив Андрій Нєбитов, начальник Головного управління Нацполіції Київщини, поліцейські Обухівщини натрапили на них у лісі між селами Яхни та Іванівка. Зараз дитина в безпеці.

Розумію, що між батьками можуть виникати різні ситуації, втім закликаю дорослих не ризикувати здоров’ям дітей та не наражати на небезпеку,

– наголосив Андрій Нєбитов.

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В Україні запрацював державний портал розшуку дітей – "Діти війни"

1 серпня в Офісі Президента повідомили, що в Україні розпочав свою роботу державний портал розшуку дітей. Ця платформа допомагатиме батькам та правоохоронцям збирати інформацію про малюків, які постраждали під час повномасштабного вторгнення окупанта. Зокрема про тих, які зникли безвісти або були незаконно депортовані до росії.

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Портал створено як інструмент пошуку дітей, їх порятунку та визволення з місць примусового переміщення чи депортації. Інформація, розміщена тут — це наочне свідчення геноциду українських дітей та злочинів проти людяності, які армія Росії щодня здійснює проти українського народу,

– пояснила координаторка інформаційної платформи "Діти війни" Дар'я Герасимчук.

Платформа "Діти війни" буде:

інформувати : надавати актуальну та зведену інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни росії проти України, та тих, кого вдалося розшукати і врятувати. Показники щодня оновлюють правоохоронні органи та Національне інформаційне бюро.

: надавати актуальну та зведену інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни росії проти України, та тих, кого вдалося розшукати і врятувати. Показники щодня оновлюють правоохоронні органи та Національне інформаційне бюро. допомагати розшукувати дітей: платформа дозволяє зв'язатися з Національною поліцією України, Офісом Генпрокурора, а також з Національним інформаційним бюро. Сайтом можуть скористатися як батьки загубленої дитини, так й усі, хто має будь-яку інформацію про зниклих дітей, порушення їхніх прав та злочини, скоєні проти них.

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