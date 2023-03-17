Мальчика искали почти сутки и нашли в 4 километрах от поселка. Об этом сообщили в Ювенальной полиции.

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Мальчика с переохлаждением доставили в больницу

Обеспокоенная женщина сообщила об исчезновении своего малолетнего сына в Александровский отдел полиции 16 марта. Мать рассказала, что мальчик исчез из двора.

На розыск малыша сразу сориентировали личный состав полиции, работников ГСЧС и общественность. В поисках мальчика полицейские отработали буквально каждый уголок поселка.

Уже на следующий день (17 марта – 24 Канал) во время проведения поисковых мероприятий мальчик был найден в 4 километрах от поселка, с явными признаками переохлаждения,

– отметили в Ювенальной полиции.

Ребенок сразу же был доставлен в больницу для осмотра и оказания необходимой помощи врачами.

В Кировоградской области нашли двухлетнего мальчика / Фото Ювенальной полиции

Важно! В Ювенальной полиции призывают: "Уважаемые взрослые️, не оставляйте детей без присмотра! Помните, что жизнь и здоровье ваших детей зависит от постоянного контроля, любви и заботы". Если ваш ребенок уже исчез, сразу же сообщайте об этом по номеру 102. Обязательно расскажите все подробности, ведь это позволит быстро среагировать и найти его, подчеркивают полицейские.

В Запорожье 6-летний ребенок выпал с 5-го этажа

15 марта в Вознесеновском районе Запорожья 6-летний мальчик выпал из окна пятого этажа. В ГСЧС рассказали, что ребенок упал на чердак подъезда. Спасатели осторожно сняли мальчика оттуда и на носилках транспортировали в карту скорой помощи.

Как стало известно, дети играли в комнате, где были открыты окна. На момент падения мальчика родители находились дома.