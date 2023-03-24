Правоохранители отправились на поиски девочки. Нашли двухлетнюю Богданку в 800 метрах от своего дома.
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Более 5 часов полицейские разыскивали девочку
Вечером 23 марта в одном из сел Черниговской области пропала 2-летняя девочка Богданка. Мать девочка пыталась найти ее самостоятельно, однако поиски оказались безрезультатными.
Тогда женщина вызвала полицию. Правоохранители привлекли максимальное количество личного состава полиции, сотрудников ГСЧС, военных и пограничников, и отправились обследовать местность.
К ним присоединились местные жители и неравнодушные граждане. Поиски продолжались более 5 часов.
В Черниговской области более 5 часов искали 2-летнюю девочку / Ювенальная полиция Украины
Квадрокоптеры с высоты обследовали территорию, а кинологи с поисковиками "прочесывали" местность. В конце концов спящую Богданку нашли под деревом на островке в болоте в 800 метрах от своего дома.
Девочку нашли в 800 метрах от дома / Ювенальная полиция Украины
К счастью, с девочкой все хорошо. Ее отогрели и напоили теплым чаем.
Еще раз напоминаем, не оставляйте своих детей без присмотра. Ведь любознательность малыша может привести к непредсказуемым ситуациям.
– отметили в полиции.
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Недавно в Черниговской области работник ГСЧС сбил ребенка
- В Нежине сотрудник ГСЧС сбил двухлетнего мальчика. Ребенок был госпитализирован в больницу с многочисленными травмами в тяжелом состоянии.
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