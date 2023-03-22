В среду, 22 марта, начальник полиции Киевщины Андрей Небитов сообщил, что днем ранее правоохранители зафиксировали выбрасывание матерью из окна своего младенца. Ребенку исполнилось всего 2 месяца.
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Что могло быть причиной трагедии
Как отметил Небитов, от полученных травм маленький мальчик скончался. Однако заметим, что не следует делать поспешных выводов, ведь, по словам милиционера, у матери, вероятно, могла быть послеродовая депрессия.
Следователи выясняют все обстоятельства чрезвычайного происшествия. Не исключено, что у 29-летней матери была послеродовая депрессия. По данному факту открыт ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований),
– говорится в сообщении.
Что такое послеродовая депрессияЭто расстройство настроения, которое может развиться у женщин после родов. Известно, что матери, переживающие послеродовую депрессию, испытывают угнетение, тревогу, снижение настроения и истощение.
Это расстройство иногда может вызвать настолько сильные чувства подавленности и тревоги, что женщины теряют способность заботиться о себе и своей семье.
Источник: Детский центр здоровья имени Анны Мазуренко
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В Черниговской области спасатель сбил ребенка
Вспомним к этой теме, что в Нежине, в Черниговской области, работник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сбил двухлетнего ребенка на дороге.
- Мальчик выжил, однако с травмами средней тяжести был доставлен в больницу. Собственно, у ребенка сломана рука, есть ссадины на лбу, щеке и ушной раковине.
- Вместе с тем, проверка водителя показала, что он не был в состоянии алкогольного опьянения. Ехал он на автомобиле Toyota Camry.
- Кроме того, Государственное бюро расследований уже открыло уголовное производство по факту этого ДТП.