В среду, 22 марта, начальник полиции Киевщины Андрей Небитов сообщил, что днем ранее правоохранители зафиксировали выбрасывание матерью из окна своего младенца. Ребенку исполнилось всего 2 месяца.

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Что могло быть причиной трагедии

Как отметил Небитов, от полученных травм маленький мальчик скончался. Однако заметим, что не следует делать поспешных выводов, ведь, по словам милиционера, у матери, вероятно, могла быть послеродовая депрессия.

Следователи выясняют все обстоятельства чрезвычайного происшествия. Не исключено, что у 29-летней матери была послеродовая депрессия. По данному факту открыт ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований),

– говорится в сообщении.

Что такое послеродовая депрессия Это расстройство настроения, которое может развиться у женщин после родов. Известно, что матери, переживающие послеродовую депрессию, испытывают угнетение, тревогу, снижение настроения и истощение.

Это расстройство иногда может вызвать настолько сильные чувства подавленности и тревоги, что женщины теряют способность заботиться о себе и своей семье.

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Это расстройство настроения, которое может развиться у женщин после родов. Известно, что матери, переживающие послеродовую депрессию, испытывают угнетение, тревогу, снижение настроения и истощение.Это расстройство иногда может вызвать настолько сильные чувства подавленности и тревоги, что женщины теряют способность заботиться о себе и своей семье.Источник: Детский центр здоровья имени Анны Мазуренко

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