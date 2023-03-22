У середу, 22 березня, начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов повідомив, що днем раніше правоохоронці зафіксували викидання матір'ю з вікна свого немовляти. Дитині виповнилось лише 2 місяці.

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Що могло бути причиною трагедії

Як зазначив Нєбитов, від отриманих травм маленький хлопчик помер. Однак зауважимо, що не слід робити поспішних висновків, адже, за словами правоохоронця, у матері, ймовірно, могла бути післяпологова депресія.

Слідчі з'ясовують усі обставини надзвичайної події. Не виключено, що у 29-річної матері була післяродова депресія. За даним фактом відкрито ЄРДР (Єдиний реєстр досудових розслідувань),

– йдеться в повідомлені.

Що таке післяпологова депресія Це розлад настрою, який може розвинутись у жінок після пологів. Відомо, що матері, які переживають післяпологову депресію, відчувають пригнічення, тривогу, зниження настрою та виснаження.

Цей розлад інколи може викликати настільки сильні почуття пригніченості та тривоги, що жінки втрачають здатність піклуватися про себе та свою сім'ю.

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Це розлад настрою, який може розвинутись у жінок після пологів. Відомо, що матері, які переживають післяпологову депресію, відчувають пригнічення, тривогу, зниження настрою та виснаження.Цей розлад інколи може викликати настільки сильні почуття пригніченості та тривоги, що жінки втрачають здатність піклуватися про себе та свою сім'ю.Джерело: Дитячий центр здоров'я імені Анни Мазуренко

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