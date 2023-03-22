У ніч на 22 березня, ворог обстріляв місто Ржищів Київської області, влучивши в декілька житлових будинків. Зокрема, йдеться про 4-й та 5-й поверхи двох п’ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею. Близько 06:05 вогнеборці ліквідували пожежу на площі 330 квадратних метрів.

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Що загалом відомо

Як зазначили в ДСНС, станом на 07:00 було відомо про загибель 3 людей, 2 постраждалих та врятовану 1 особу. За попередньою інформацією, під завалами перебуває 4 особи.

На місці події залучено 111 осіб та 28 одиниць техніки, з них від ДСНС – 95 осіб та 20 одиниць техніки, зокрема Мобільний рятувальний центр швидкого реагування та 2 кінологічні розрахунки. На місці події працює мобільно-оперативна група,

– йдеться в повідомленні.

Важливо, що станом на 08:50, 22 березня розбір завалів та пошуково-рятувальні роботи тривають.

Зверніть увагу! В Офісі Генпрокурора о 08:45 зазначили, що в результаті атаки 3 людей загинуло, зокрема водій швидкої медичної допомоги, який приїхав на виклик. Попередньо, госпіталізовано 7 осіб, серед яких 11-річна дитина.

Наслідки нічної атаки на Київщину / Фото ДСНС

Правоохоронці взялись розслідувати справу

В Офісі Генпрокурора повідомили, що розпочали розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення окупантами законів та звичаїв війни. Про це йдеться в частині 2 статті 438 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, Росія вкотре атакувала Київщину безпілотними літальними апаратами. Ворожі дрони влучили у гуртожитки в Обухівському районі. Внаслідок влучання зруйновано верхні поверхи будівель, сталося займання,

– йдеться також в повідомленні.

Разом з тим там зазначено, що досудове розслідування проводить Головне управління СБУ в місті Києві та Київській області.