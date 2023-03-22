У декількох областях України вночі 22 березня оголосили повітряну тривогу. Тривога охопила північні регіони України, зокрема і столицю.

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Сирени лунають у низці областей

Сирени пролунали у Києві о 00:05. За даними моніторингової групи Monitor, на Півночі тривога оголошена через невстановлені повітряні об'єкти, попередньо БпЛА.

У Київській військовій обласній адміністрації попередили про загрозу атаки дронами. Там наголосили, що сили ППО напоготові.

Жителів Київщини закликають перебувати в безпечних місцях до завершення сигналу "повітряна тривога".

Станом на 00:25 повітряну тривогу оголосили у:

Київській області;

Чернігівській області;

Сумській області;

Полтавській області.

Також безперервна тривога триває у Луганській області та тимчасово окупованій АР Крим.

Зверніть увагу! У жодному разі не ігноруйте повідомлень про повітряну тривогу. Обов'язково спускайтесь в укриття або користуйтеся правилом "двох стін". Адже внаслідок російських обстрілів від початку війни постраждали чи загинули багато мирних українців – загарбники часто атакують саме житлові райони задля терору цивільного населення.