У декількох областях України вночі 22 березня оголосили повітряну тривогу. Тривога охопила північні регіони України, зокрема і столицю.
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Сирени лунають у низці областей
Сирени пролунали у Києві о 00:05. За даними моніторингової групи Monitor, на Півночі тривога оголошена через невстановлені повітряні об'єкти, попередньо БпЛА.
У Київській військовій обласній адміністрації попередили про загрозу атаки дронами. Там наголосили, що сили ППО напоготові.
Жителів Київщини закликають перебувати в безпечних місцях до завершення сигналу "повітряна тривога".
Станом на 00:25 повітряну тривогу оголосили у:
- Київській області;
- Чернігівській області;
- Сумській області;
- Полтавській області.
Також безперервна тривога триває у Луганській області та тимчасово окупованій АР Крим.